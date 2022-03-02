بعد أسبوع من الحرب.. أثرياء روسيا في ورطة

بدأ الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش في بيع ممتلكات بقيمة 200 مليون إسترليني في العاصمة الإنجليزية لندن.

وطالت العقوبات الاقتصادية جميع أثرياء روسيا حول العالم، منذ اندلاع الصراع الروسي الأوكراني.

وتأتي خطو أبراموفيتش، خوفا من حجز السلطات البريطانية على هذه الممتلكات التابعة له في العاصمة الإنجليزية ضمن ما تم فرضه من عقوبات عليه في الأيام الأخيرة، بحسب ديلي ميل.

وذكرت الصحيفة البريطانية، أنه قد بلغ لدى مسؤولين بالبرلمان البريطاني، سعي رومان، لبيع قصر تابع له في مقاطعة “كينجستون” البريطانية، ومنزل آخر ذو واجهة نهرية.

والأمر لن يتوقف عند ذلك، إذ يستعد الملياردير الروسي لفتح باب بيع نادي تشيلسي بتلقيه عددا من عروض الشراء خلال الأسبوع الجاري، بعد مرور أسبوع كامل على الصراع الروسي الأوكراني.

خسائر جديدة

مع بداية الصراع الروسي الأوكراني، تراجعت ثروات فاحشي الثراء في روسيا بنحو 33 مليار دولار، على خلفية الصراع.

وانخفض صافي ثروة 22 مليارديراً، هم أغنى أغنياء روسيا ويأتون ضمن قائمة بلومبرج لأغنى 500 شخص في العالم، إلى نحو 342 مليار دولار، من 375 مليار دولار في نهاية العام الماضي، وفقاً لقائمة الثروة التي يصدرها بلومبرج.

وارتفعت نسبة خسائر أغنياء روسيا الـ 22، لتصل لـ 83 مليار دولار إجمالا، بحسب تقرير محدث من الوكالة الأمريكية.

وبحسب القائمة المحدثة من بلومبرج، فلاديمير بوتانين أغنى أغنياء روسيا، وصلت خسائره وحده مع مرور أسبوع كامل على بداية الصراع إلى 6 مليارات دولار، مسجلة انخفاض إجمالي لقيمة ثروته لـ 24 مليار دولار.

في حين كان الخاسر الأكبر من بين أثرياء روسيا بعد مرور أسبوع على اندلاع الأزمة، “فاجيت أليك بيروف” الملياردير البالغ من العمر 71 عام، ورئيس شركة Lukoil، الذي بلغت خسارته وحده 7.19 مليار دولار، بنسبة تراجع سنوية في قيمة الثروة الإجمالية تصل لـ 68%.

وأشهر أغنياء روسيا، “رومان ابراموفيتش”، بلغت خسائره وفق آخر تحديث من بلومبرج 6 مليارات دولار.