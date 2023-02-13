بعد أسبوع من الكارثة.. "الحياة" لا تزال تنبض تحت الأنقاض في تركيا

فيما لا يزال العالم في صدمة من هول الكارثة التي حلّت بتركيا وسوريا، تتواصل أعمال البحث والإنقاذ على الرغم من مرور أسبوع على الزلزال العنيف، أملًا في الوصول إلى ناجين تحت الركام. فيما أفيد بأنّ منطقة نورداغ مدمرة بالكامل، وقسم كبير من السكان بلا مأوى.

في هذا الإطار، تمكن العاملون من انتشال سيدة تدعى “سيبال كايا”، تبلغ من العمر 40 عامًا، على قيد الحياة من تحت أنقاض مبنى مكون من 5 طوابق في قضاء إصلاحية، بعد 170 ساعة على الزلزال.

ثم نقلوها لاحقًا لتلقي العلاج في أحد المستشفيات، بحسب ما نقلت وكالة الأناضول اليوم الإثنين.

طفل الـ7 سنوات

كذلك، انتشل طفل يبلغ من العمر 7 سنوات، حيًا من تحت الركام في منطقة هاتاي، بعد مرور 166 ساعة على الزلزال.

وفي وقت سابق، سحب المسعفون رجلًا على قيد الحياة من تحت أنقاض مبنى منهار بعد 160 ساعة من المأساة.

فعلى الرغم من تراجع الأمل في العثور على أحياء، إلا أن السلطات التركية أكدت أنها لن توقف مرحلة الإنقاذ من المناطق المنكوبة من دون أدلة قاطعة على عدم وجود ناجين”، حيث يواصل قرابة 34 ألف عامل عمليات البحث عن عالقين في المناطق المنكوبة رغم الظروف الصعبة.

يذكر أن الزلزال المدمر ضرب كلًا من تركيا وسوريا، وحصد حتى الآن ما يقارب 35 ألف قتيل، وسط توقعات بأن يرتفع العدد أكثر.

وتوزعت الأعداد بين 5300 قتيل في سوريا، ما يقارب 3886 منها في مناطق المعارضة وحدها، و29605 أشخاص في تركيا.