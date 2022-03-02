بعد أسبوع من حرب أوكرانيا.. حصيلة “مرعبة” من اللاجئين الفارين

ارتفع عدد اللاجئين الفارين من أوكرانيا إلى البلدان المجاورة مجددا، ووصل إلى 836 ألف شخص حتى الأول من مارس/آذار، بحسب إحصاء أعدته مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين صدر الأربعاء.

وبذلك، ارتفع العدد بـ160 ألف لاجئ بعدما كان 677 ألفا، الثلاثاء، بحسب ما أعلن المفوض السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي خلال نداء عاجل لتمويل مساعدات إنسانية للبلاد وللأشخاص الذين فروا من المعارك.

وأمس، قدرت الأمم المتحدة عدد النازحين داخليا في أوكرانيا بفعل الحرب مع روسيا بمليون شخص يضافون إلى مئات الآلاف الذين فروا من البلاد على ما أفادت مسؤولة في المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.

واشتدت رحى الحرب الروسية الأوكرانية مع نهاية أسبوعها الأول، حيث تتقدم القوات الروسية صوب العاصمة كييف وسط تأهب شعبي ومخاوف على حياة المدنيين.

ويثير الهجوم المتوقع على كييف مخاوف من وقوع عدد كبير من الضحايا في هذه المدينة التي يبلغ عدد سكانها نحو ثلاثة ملايين نسمة وتتمتع بتراث تاريخي ثري.

وأظهرت صور ملتقطة بالأقمار الاصطناعية الثلاثاء رتلا عسكريا روسيا يمتد على عشرات الكيلومترات يتقدم ببطء باتجاه كييف.