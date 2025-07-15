بعد أشهر من التوتر.. أسواق المال تبدأ في استعادة الثقة بالاقتصاد الإسرائيلي

أظهرت بيانات ستاندرد اند بورز جلوبال ماركت إنتليجنس اليوم الثلاثاء أن كلفة التأمين على ديون إسرائيل من مخاطر عدم السداد تراجعت إلى أدنى مستوى لها منذ الفترة التي تلت مباشرة هجوم السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023.

وانخفضت كلفة عقود مبادلة مخاطر عدم السداد لأجل خمس سنوات إلى 76 نقطة أساس، بانخفاض 46 نقطة أساس عن أعلى مستوى لها الشهر الماضي، وإلى أدنى مستوى لها منذ السادس من أكتوبر تشرين الأول 2023، أي قبل يوم من الهجمات، عندما بلغت 59 نقطة أساس.

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