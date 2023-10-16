الأثنين 1 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 16 أكتوبر 2023 |
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بعد أشهر من المحادثات.. قطر تعتزم إعادة 3 أطفال أوكرانيين من روسيا

منذ 3 دقائق
أطفال أوكرانيون - تعبيرية

أطفال أوكرانيون - تعبيرية

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أعلن مسؤول قطري مطلع لرويترز اليوم الإثنين، أنّ ثلاثة أطفال أوكرانيين كانوا قد نقلوا إلى روسيا سيسلمون إلى دبلوماسيين قطريين في موسكو هذا الأسبوع، بموجب آلية أنشأتها قطر لإعادة المزيد من الأطفال من روسيا إلى أوكرانيا.

وقال المسؤول إنّ قطر سهّلت يوم الجمعة عودة طفل أوكراني آخر يبلغ من العمر سبع سنوات، وأعيد الطفل إلى أحضان جدته وهو في طريقه إلى أوكرانيا عبر إستونيا. أما الأطفال الثلاثة الآخرون فهم طفل يبلغ من العمر عامين وآخر يبلغ من العمر تسع سنوات وفتاة تبلغ من العمر 17 عامًا.

وتقول كييف إنّ 20 ألف طفل نقلوا إلى روسيا أو الأراضي التي تسيطر عليها، من دون موافقة الأسر أو الأوصياء.

وأشار المسؤول القطري الذي تحدث شريطة عدم كشف هويته، نظرًا لحساسية هذا الملف، إلى أنّ عودة هؤلاء الأطفال الأربعة الأوائل بمثابة اختبار للآلية الذي أسستها قطر، بعد أشهر من المحادثات السرية مع موسكو وكييف.

وأكدت لولوة الخاطر، وزيرة الدولة للتعاون الدولي، الوساطة في بيان، ووصفت عمليات إعادة الأطفال هذا الأسبوع بأنها مجرد خطوة أولى.

فيما قال المسؤول إن المفوضة الروسية لحقوق الطفل ماريا لفوفا بيلوفا، قدمت قائمة أولية قصيرة بأسماء الأطفال الأوكرانيين الذين سيجري إعادتهم إلى فريق من الدبلوماسيين القطريين الذين تحققوا من هوية كل طفل.

وقال المسؤول إنه ليس من الواضح عدد الأطفال الإضافيين الذين ستسمح لهم روسيا بالعودة إلى أوكرانيا عبر الآلية القطرية بعد الأطفال الأربعة.

    المصدر :
  • رويترز

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