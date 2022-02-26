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بعد أقلّ من 3 أسابيع.. زلزال جديد يضرب الفلبين

26 - فبراير - 2022
زلزال بقوة 6 درجات يضرب الفلبين

زلزال بقوة 6 درجات يضرب الفلبين

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بعد 3 أسابيع من تسجيل آخر زلزال، ضرب الفليبين،اليوم، زلزال جديد بقوة 6 درجات.

وفي التفاصيل، أفاد المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل بأن زلزالا بلغت قوته ست درجات ضرب مينداناو في الفلبين اليوم السبت، كاشفا أن الزلزال وقع على عمق 121 كيلومترا.

وقبل نحو 3 أسابيع، أعلن المعهد الأميركي للجيوفيزياء أن زلزالا قويا ضرب جنوب الفلبين حيث لم تعلن السلطات عن إصابات أو أضرار، لافتا الى ان الزلزال الذي بلغت قوته ست درجات وقع على عمق 24,6 كلم عند الساعة 12,22 (04,22 ت غ).

وقد حدد مركزه على بعد كيلومترين شرق بلدة ماغسايساي في جزيرة مينداناو.

    المصدر :
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