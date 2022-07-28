بعد أقوى زلزال منذ سنوات.. مئات الهزات تضرب الفلبين

ضربت مئات الهزات الارتدادية فجر اليوم الواقع في 28 تموز 2022 شمال الفلبين على إثر الزلزال القوي الذي وقع يوم أمس في 27 تموز 2022، ما دفع السكان المنكوبين إلى النوم في الخارج، كما ذكر عدد منهم، بينما توجه الرئيس فرديناند ماركوس جونيور إلى المنطقة.

وكان زلزال شدته 7 درجات على مقياس ريختر ضرب مقاطعة أبرا في شمال الفليبين صباح الأربعاء، مما أسفر عن مقتل 5 أشخاص على الأقل وجرح أكثر من 150 آخرين.

ودمر هذا الزلزال القوي مباني وتسبب في انهيارات أرضية. وقد اهتزت المباني حتى العاصمة مانيلا التي تبعد 300 كيلومتر.

وقال ريجي تولينتينو صاحب مطعم في بانغويد كبرى مدن المنطقة إن “الهزات الارتدادية تحدث كل 15 أو عشرين دقيقة تقريبا منذ يوم أمس” الأربعاء. وأضاف أن “كثيرين ناموا في الخارج الليلة الماضية.. كل العائلات تقريبا”.

ووصل الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الابن إلى المنطقة صباح الخميس لتفقد الأضرار، حسب تلفزيون القصر الرئاسي الذي بث اجتماعه مع المسؤولين المحليين على الهواء مباشرة على فيسبوك.

وذكرت وكالة رصد الزلازل أنه تم تسجيل أكثر من 800 هزة ارتدادية منذ وقوع الزلزال الرئيسي بما في ذلك 24 هزة قوية بدرجة كافية ليشعر بها السكان.

وصرح قائد الشرطة الكولونيل مالي كولا لوكالة “فرانس برس” أن الاضرار التي سببها الزلزال “طفيفة جدا” في مدينة ابرا. وأضاف “ليس هناك عدد كبير من الناس في مواقع الإجلاء على الرغم من بقاء الكثير من الناس في الشوارع بسبب الهزات” الارتدادية.

وفي مدينة فيغان المدرجة على لائحة منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (يونسكو) والوجهة السياحية الشهيرة في مقاطعة إيلوكوس سور، تضررت منشآت قديمة بنيت خلال الفترة الاستعمارية الإسبانية.

وتضرر 460 مبنى في المقاطعة بما في ذلك برج الجرس التاريخي في بانتاي وهو من المعالم السياحية الشهيرة. وقد انهار جزئيا على حد قول حاكم المقاطعة خيريمياس سينغسون لإذاعة تيليراديو.

وقال سينغسون إن الزلزال “أثّر على قطاع السياحة وأصحاب الأعمال الصغيرة”.

وتشهد الفلبين باستمرار لزلازل بسبب موقعها على “حزام النار”، قوس النشاط الزلزالي المكثف الذي يحيط بالمحيط الهادي عبر اليابان وجنوب شرق آسيا.

ويعتبر الزلزال هو الأقوى في هذا البلد منذ عدة سنوات.