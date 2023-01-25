بعد ألمانيا.. الدول التي تستعد لإرسال دبابات إلى أوكرانيا

وافقت ألمانيا على إرسال دبابات إلى أوكرانيا، بعد أن قالت بريطانيا إنها سترسل دبابات تشالنجر 2 وضغطت بولندا من أجل موافقة برلين على إرسال دبابات ليوبارد 2 ألمانية الصنع.

وكانت أوكرانيا حتى وقت قريب تواجه مقاومة لطلباتها الخاصة بالدبابات القتالية الرئيسية لمحاربة القوات الروسية الغازية.

وقالت ألمانيا، التي أجرت محادثات مع الولايات المتحدة وحلفاء آخرين، إن الهدف بشكل عام هو تزويد أوكرانيا بكتيبتين من دبابات ليوبارد 2.

وتتكون الكتيبة عادة من ثلاث أو أربع سرايا، كل منها تتكون من نحو 14 دبابة، وهذا قد يعني إرسال ما مجموعه نحو 80 إلى 110 من الدبابات ألمانية الصنع.

ألمانيا

قالت ألمانيا إنها ستقدم الدبابات القتالية ليوبارد 2، وهي دبابات ألمانية الصنع ذات مدافع 120 مليمترا من أكثر الدبابات استخداما في الغرب. وأعلنت أنها سترسل مجموعة مبدئية من 14 دبابة.

الولايات المتحدة

يقول مسؤولون أمريكيون إن واشنطن تستعد لإرسال عشرات من دباباتها القتالية إم 1 أبرامز، في عدول عن موقفها السابق. وهذه الدبابات ذات مدافع 120 مليمترا هي الأخرى.

بريطانيا

أعلنت الحكومة البريطانية في يناير كانون الثاني أنها سترسل سرية، أو 14، من دباباتها القتالية تشالنجر 2 ذات المدافع 120 مليمترا.

بولندا

قالت وارسو إنها مستعدة لإرسال ما يصل إلى 14 دبابة ليوبارد 2 وقدمت طلبا إلى برلين للحصول على الموافقة. ورحبت بولندا بموافقة ألمانيا اليوم على إعادة التصدير من الدول التي تستخدم دبابات ليوبارد 2.

النرويج

ذكرت صحف أن الحكومة النرويجية تدرس ما إذا كانت سترسل بعض الدبابات التي تمتلكها من طراز ليوبارد.

فنلندا

قال وزير الدفاع الفنلندي ميكو سافولا إن بلاده ستنضم إلى مجموعة الدول التي سترسل دبابات ليوبارد 2 إلى أوكرانيا، لكن المساهمة ستكون محدودة لأن هلسنكي لم تنضم بعد لحلف شمال الأطلسي ولا يمكنها تعريض دفاعها للخطر.

هولندا

قال رئيس الوزراء الهولندي مارك روته إن بلاده مستعدة لتوريد دبابات قتالية إلى أوكرانيا إذا لزم الأمر.

إسبانيا

قالت وزيرة الدفاع الإسبانية مارجريتا روبلز إن بلادها لا تمانع إرسال دبابات ليوبارد 2 إلى أوكرانيا.

فرنسا

تدرس الحكومة الفرنسية إرسال دبابات لوكلير، ذات المدافع 120 مليمترا، قائلة إن جميع الخيارات مطروحة للنقاش. وقاومت باريس في السابق المطالب، قائلة إن المهمات الفرنسية في الخارج جعلت عدد الدبابات المتاح للإرسال محدودا وإن متطلبات الصيانة الكبيرة للدبابة تعني أن دباباتها ليست مثالية.