بعد أمريكا.. إيطاليا تعلق تمويل الأونروا

أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني اليوم السبت، أن بلاده قررت تعليق تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) التابعة للأمم المتحدة.

يأتي القرار في أعقاب مزاعم بأن بعض موظفي الأونروا شاركوا في هجمات السابع من أكتوبر تشرين الأول على إسرائيل التي نفذتها حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، لكن تاياني لم يشر بشكل مباشر إلى تلك الشكوك.

وكتب تاياني على منصة التواصل الاجتماعي إكس “علقت الحكومة الإيطالية تمويل الأونروا بعد الهجوم الوحشي على إسرائيل في السابع من أكتوبر”، مضيفا أن بعض حلفاء روما اتخذوا نفس القرار بالفعل.

وكانت قد أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أمس الجمعة أن واشنطن منزعجة من مزاعم مشاركة 12 موظفا بوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في “طوفان الأقصى” في السابع من أكتوبر/تشرين الأول مضيفة أن واشنطن علقت مؤقتا تمويلات مخصصة للأونروا.