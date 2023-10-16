بعد أنباء عن "اتّفاق".. نتنياهو: لا وقف للنار ولا مساعدات لغزة

بعد ترقّب سريان وقف إطلاق النار في غزة والبدء في إدخال المساعدات الملحّة إلى القطاع المحاصر عبر معبر رفح، أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه لا يوجد وقف للنار حاليًا، بل هدنة إنسانية لإخراج الأجانب من غزة.

وأضاف مكتب نتنياهو أنه لا وقف لإطلاق النار، ولا دخول لمساعدات إنسانية لغزة، مقابل إخراج الأجانب.

بدوره، أعلن المكتب الإعلامي لحركة “حماس”، أنّه لا معلومات لديه بشأن الاتفاق على هدنة إنسانية، إلا أنّ مصدرين أمنيين مصريين قالا إن اتفاقًا بين أميركا وإسرائيل ومصر على وقف لإطلاق النار في جنوب غزة، يبدأ عند التاسعة في التوقيت المحلي (السادسة بتوقيت غرينتش)، بالتزامن مع إعادة فتح معبر رفح الحدودي.

وأضاف المصدران أن وقف إطلاق النار سيستمر لعدة ساعات لكن لم تتضح بعد المدة على نحو دقيق. وأضافا أنّ الدول الثلاث اتفقت على استمرار فتح معبر رفح حتى الساعة 14:00 بتوقيت غرينتش اليوم الإثنين، ليوم واحد بشكل مبدئي.

في وقت أفادت “العربية” بأنّ قافلة المساعدات لم تتحرك من العريش في مصر، في ظل تعثر الهدنة الإنسانية في غزة.

يأتي ذلك فيما تشهد غزة منذ الصباح الباكر، قصفًا جويًا إسرائيليًا على مختلف أنحاء القطاع، وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية قالت إن الطيران الإسرائيلي شن حزامًا ناريًا بعشرات الغارات، مضيفة أنه أطلق “مئات أطنان” المتفجرات على شمال حي تل الهوا.

وقالت الوكالة إن إسرائيل استهدفت مخيم النصيرات وسط غزة بعدة غارات. فيما ذكر موقع “فلسطين اليوم” أن قصفًا إسرائيليًا على مقرين للدفاع المدني في جنوب وغرب غزة اليوم أسفر عن مقتل 7 من عناصره وإصابة آخرين.

كما أفاد فلسطينيون في غزة بأنّ حملة القصف الإسرائيلية أثناء الليل كانت الأعنف منذ أن بدأت إسرائيل قصف القطاع، وأضافوا أن القصف كان كثيفًا على وجه الخصوص في مدينة غزة، وأن الضربات الجوية قصفت مناطق محيطة باثنين من المستشفيات الرئيسية في المدينة.

يأتي ذلك فيما قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اليوم الإثنين، إن نحو نصف مليون فلسطيني غادروا شمال غزة إلى جنوبها.

وأضاف المتحدث جون كونريكوس في لقاء مفتوح عبر منصة “إكس” (تويتر سابقًا): “استطعنا تحييد بعض من قياديي حماس في الأيام الماضية”.

ومضى قائلًا إن حماس أطلقت أكثر من 6 آلاف صاروخ على إسرائيل منذ بدء هجومها المباغت في السابع من أكتوبر.