بعد أنباء عن تجاوزات وقعت بحق المدنيين في السويداء.. بيان من الرئاسة السورية!

قوات الأمن السورية تتجمع بالقرب من لافتة على الطريق مكتوب عليها ”مدينة السويداء“ أثناء دخول القوات السورية إلى مدينة السويداء ذات الأغلبية الدرزية يوم الثلاثاء بعد يومين من الاشتباكات، 15 يوليو/تموز 2025. رويترز

كلّفت الرئاسة السورية اليوم الثلاثاء الجهات الرقابية والتنفيذية باتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يثبت تجاوزه مهما كان موقعه، بعد دخول القوات الحكومية إلى السويداء، في حين حمّلت الخارجية السورية إسرائيل المسؤولية الكاملة عن الهجمات الأحدث على جنوب سوريا وتبعاتها.

وأكدت الرئاسة السورية ضرورة التزام كل الجهات المدنية والعسكرية بمنع التجاوزات والانتهاكات تحت أي مبرر، بعد أنباء عن تجاوزات وقعت بحق المدنيين في السويداء (ذات الغالبية الدرزية) جنوبي البلاد.

من جهتها، قالت وزارة الخارجية السورية إن أبناء الطائفة الدرزية يشكلون جزءا أصيلا من الهوية الوطنية والنسيج السوري الواحد.

وأكدت الحرص على حماية جميع المواطنين من دون استثناء بمن فيهم الدروز، لا سيما بعد غارات إسرائيلية طالت السويداء.

وتعليقا على الاستهداف الإسرائيلي لمواقع وآليات عسكرية حكومية في السويداء، قالت الخارجية السورية إن العدوان الإسرائيلي جاء في توقيت مدروس وسياق مشبوه يستهدف زعزعة الاستقرار الوطني، وفق تعبيرها.

وأدانت الغارات الإسرائيلية التي أسفرت عن مقتل عدد من أفراد قوات الأمن السورية ومدنيين، محملة إسرائيل تبعات الهجمات.

“اعتداءات ضد الأمن”

بدورها، قالت وزارة الداخلية السورية إن الأمن الداخلي بالتعاون مع وزارة الدفاع تمكن من طرد من وصفتهم بـ”المجموعات الخارجة عن القانون” من السويداء.

وتابعت أنها توافقت مع رجال دين ووجهاء بالسويداء على تثبيت نقاط أمنية داخل المدينة وسحب السلاح والآليات، مشيرة إلى أن التفاهمات السابقة تعرضت للخرق وعادت المجموعات الخارجة عن القانون لشن اعتداءات ضد الشرطة والأمن، بحسب وصفها.

وأفادت بأن الاعتداءات كانت محاولة لإرباك المشهد الأمني ونسف ما تم التوصل إليه من تفاهمات محلية.

وبشأن الغارات الإسرائيلية، قالت إن طائرات الاحتلال الإسرائيلي نفذت غارات جوية دعما للمجموعات الخارجة عن القانون في السويداء، مضيفة أن الغارات استهدفت مواقع انتشار قوات عسكرية مما أدى إلى مقتل عناصر من قوات الأمن.

تعليق أميركي

من جانبه، أكد المبعوث الأميركي إلى سوريا توماس باراك الانخراط مع جميع الأطراف في سوريا للسير نحو الهدوء، مؤكدا السعي للتوصل إلى حل سلمي، بحسب وصفه.

وأردف أن الاشتباكات في السويداء تعد مصدر قلق، مشيرا إلى السعي لحل يراعي الدروز والقبائل والحكومة وإسرائيل.

كما نقلت القناة الـ12 الإسرائيلية عن مصدر أميركي قوله إن إسرائيل تعد واشنطن بوقف هجماتها على قوات الجيش السوري اعتبارا من مساء اليوم، بعد أن طلبت الولايات المتحدة ذلك.

وشنت إسرائيل غارات جوية على قوات الحكومة السورية في جنوب غربي سوريا لليوم الثاني على التوالي اليوم الثلاثاء، بزعم الحفاظ على المنطقة منزوعة السلاح وحماية الأقلية الدرزية.

وصباح اليوم، دخلت القوات الحكومية السورية إلى مدينة السويداء مركز المحافظة التي تحمل الاسم ذاته، لضبط الأمن بها عقب مواجهات مسلحة بين مجموعات درزية وأخرى بدوية منذ الأحد.

وذكرت وزارة الداخلية السورية أن دخول القوات الحكومية إلى السويداء يهدف إلى ضبط الأوضاع، وحماية الأهالي، وبسط الأمن في المحافظة.