الأحد 11 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 2 نوفمبر 2025 |
بعد أن شبهه بـ"قرد هارب خطير على البشر".. ترامب يرد على مقدم برامج مشهور

منذ 36 دقيقة
آخر تحديث: 2 - نوفمبر - 2025 9:28 صباحًا
الرئيس الأميركي دونالد ترامب

هاجم الرئيس الأميركي دونالد ترامب الإعلامي ومقدم البرامج المشهور سيث مايرز الذي سخر من ترامب أكثر من مرة على الهواء.

وكتب ترامب في منشور على موقع “تروث سوشيال” للتواصل الاجتماعي، السبت، أن “سيث مايرز من “إن بي سي” ربما الشخص الأقل موهبة الذي ظهر على الهواء في تاريخ التلفزيون”.

وأشار ترامب إلى أنه شاهد مؤخرا أحد برامج مايرز “لأول مرة منذ سنوات”، واصفا الإعلامي بأنه “مجنون مختل”.

وتساءل: “لماذا تضيع (إن بي سي) الوقت والمال على مثل هذا الشخص؟ بلا موهبة ولا شعبية و100 بالمئة ضد ترامب، وهذا ربما أمر غير شرعي”.

يذكر أن الكوميدي ومقدم البرامج سيث مايرز كان قد انتقد ترامب مرارا على الهواء وسخر مؤخرا من زيارته الأخيرة لكوريا الجنوبية وماليزيا، وشبه الرئيس بـ”قرد هارب خطير على البشر” في إشارة إلى حادث هروب القرود المصابة بالفيروسات في ولاية ميسيسيبي الذي وقع هذا الأسبوع.

    المصدر :
  • سكاي نيوز

