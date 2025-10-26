بعد أن قطع مسافة 14 ألف كيلومتر.. بوتين يعلن انتهاء اختبار صاروخ "بورييفستنيك" النووي!

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستمع إلى رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف، أثناء زيارته لمركز قيادة الجيش، رويترز

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأحد إن البلاد أجرت اختبارا ناجحا للصاروخ (بوريفيستنيك)، وهو صاروخ كروز يعمل بالطاقة النووية ويمكنه حمل رأس نووي وتقول موسكو إنه قادر على تجاوز أي نظام دفاعي.

وأضاف بوتين أن روسيا ستعمل على نشر هذا السلاح.

وقال الجنرال فاليري غيراسيموف، رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، لبوتين اليوم إن الصاروخ قطع مسافة 14 ألف كيلومتر وظل في الجو لمدة 15 ساعة تقريباخلال اختباره في 21 أكتوبر تشرين الأول.

وتقول روسيا إن صاروخ بوريفيستنيك 9إم730 “لا يقهر” في مواجهة أنظمة الدفاع الصاروخي الحالية والمستقبلية، وإنه يتميز بمدى يكاد يكون غير محدود ومسار طيران غير متوقع. ويطلق حلف شمال الأطلسي على الضاروخ اسم إس.إس.سي-إكس-9 سكايفول.

وذكر بوتين، الذي ارتدى زيا عسكريا مموها في اجتماع مع الجنرالات المشرفين على الحرب في أوكرانيا، في تعليقات نشرها الكرملين اليوم أن صاروخ بوريفيستنيك “سلاح فريد لا يملكه سوانا في العالم”.

وقال بوتين إن عددا من الخبراء الروس أبلغوه في وقت سابق باستحالة امتلاك مثل هذا السلاح، لكن الآن انتهى “الاختبار الحاسم” للصاروخ.

وقال لغيراسيموف إنه يجب تجهيز البنية التحتية لنشر الصاروخ بوريفيستنيك.

وقال غيراسيموف إن الصاروخ حلق باستخدام الطاقة النووية وإن هذا الاختبار كان مختلفا لأنه حلق لمسافة طويلة. وأضاف أنه قادر على هزيمة أي دفاعات مضادة للصواريخ.

تمتلك روسيا والولايات المتحدة معا نحو 87 بالمئة من المخزون العالمي من الأسلحة النووية، أي ما يكفي لتدمير العالم مرات عدة. وبحسب اتحاد العلماء الأمريكيين، تمتلك روسيا 5459 رأسا نوويا بينما تمتلك الولايات المتحدة 5177 رأسا نوويا.