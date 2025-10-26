الأحد 4 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 26 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بعد أن قطع مسافة 14 ألف كيلومتر.. بوتين يعلن انتهاء اختبار صاروخ "بورييفستنيك" النووي!

منذ ساعة واحدة
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستمع إلى رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف، أثناء زيارته لمركز قيادة الجيش، رويترز

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستمع إلى رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف، أثناء زيارته لمركز قيادة الجيش، رويترز

A A A
طباعة المقال

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأحد إن البلاد أجرت اختبارا ناجحا للصاروخ (بوريفيستنيك)، وهو صاروخ كروز يعمل بالطاقة النووية ويمكنه حمل رأس نووي وتقول موسكو إنه قادر على تجاوز أي نظام دفاعي.

وأضاف بوتين أن روسيا ستعمل على نشر هذا السلاح.

وقال الجنرال فاليري غيراسيموف، رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، لبوتين اليوم إن الصاروخ قطع مسافة 14 ألف كيلومتر وظل في الجو لمدة 15 ساعة تقريباخلال اختباره في 21 أكتوبر تشرين الأول.

وتقول روسيا إن صاروخ بوريفيستنيك 9إم730 “لا يقهر” في مواجهة أنظمة الدفاع الصاروخي الحالية والمستقبلية، وإنه يتميز بمدى يكاد يكون غير محدود ومسار طيران غير متوقع. ويطلق حلف شمال الأطلسي على الضاروخ اسم إس.إس.سي-إكس-9 سكايفول.

وذكر بوتين، الذي ارتدى زيا عسكريا مموها في اجتماع مع الجنرالات المشرفين على الحرب في أوكرانيا، في تعليقات نشرها الكرملين اليوم أن صاروخ بوريفيستنيك “سلاح فريد لا يملكه سوانا في العالم”.

وقال بوتين إن عددا من الخبراء الروس أبلغوه في وقت سابق باستحالة امتلاك مثل هذا السلاح، لكن الآن انتهى “الاختبار الحاسم” للصاروخ.

وقال لغيراسيموف إنه يجب تجهيز البنية التحتية لنشر الصاروخ بوريفيستنيك.

وقال غيراسيموف إن الصاروخ حلق باستخدام الطاقة النووية وإن هذا الاختبار كان مختلفا لأنه حلق لمسافة طويلة. وأضاف أنه قادر على هزيمة أي دفاعات مضادة للصواريخ.

تمتلك روسيا والولايات المتحدة معا نحو 87 بالمئة من المخزون العالمي من الأسلحة النووية، أي ما يكفي لتدمير العالم مرات عدة. وبحسب اتحاد العلماء الأمريكيين، تمتلك روسيا 5459 رأسا نوويا بينما تمتلك الولايات المتحدة 5177 رأسا نوويا.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

آثار الاشتباكات بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني في الفاشر
قوات الدعم السريع تعلن السيطرة على مقر الجيش السوداني في الفاشر
وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت
بيسنت: المحادثات التجارية بين أمريكا والصين وضعت إطار عمل لاجتماع الرئيسين
مبنى تضرر خلال غارة جوية روسية بالطائرات المسيرة خلال الليل، في كييف، أوكرانيا، 26 أكتوبر 2025. رويترز
قتلى ومصابون جراء هجوم روسي عنيف على كييف

الأكثر قراءة

غارة إسرائيلية تستهدف سيارة في منطقة تول في قضاء النبطية (إكس)
إسرائيل تغتال قيادي كبير في حزب الله بجنوب لبنان.. من يكون؟
الطيران الحربي الإسرائيلي يشنّ غارة جوية على منزل في بلدة كفر تبنيت جنوبي البلاد
تصعيدٌ يُنذر بالأسوأ... وكيف يقرأ "الثنائي" التّهديد بالحرب؟
مبانٍ مدمرة في لبنان بالقرب من الحدود الإسرائيلية اللبنانية، بعد وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، 2 ديسمبر/كانون الأول 2024. رويترز
نائب يحذر: هناك أجواء تصعيدية نشعر بها في لبنان