بعد أن كانت نادرة الحدوث.. حرائق الغابات الكاسحة تجتاح العالم

أصبحت الحرائق الكاسحة، التي كانت في وقت ما نادرة الحدوث، أكثر تواترا ويستمر اشتعالها وقتا أطول وتشمل أنحاء العالم، ويساعد في اندلاعها جزئيا على الأقل تغير المناخ الذي يتسبب في زيادة ضخمة في أحجام الحرائق وشدتها حتى في فصل الشتاء.

في النصف الأول من عام 2022 التهمت حرائق الغابات مساحات شاسعة من الزراعات وأتت على بلدات ومنازل. ومن المرجح أن يزيد عددها في حين يشهد العالم المزيد من موجات الحر وفترات جفاف تحطم الأرقام القياسية.

وفيما يلي قائمة بحرائق الغابات الكاسحة في أنحاء العالم المسجلة في عام 2022 مصنفة بالقارات وفي ترتيب أبجدي باللغة الإنجليزية:

ملاحظة: في سياق هذه القصة يعتبر الحريق “كاسحا” إذا أحرق ألف فدان أو أكثر.

آسيا

كوريا الجنوبية

(مقاطعة أولجين) – اندلع الحريق في الرابع من مارس آذار في مقاطعة أولجين الساحلية الواقعة في شرق البلاد، بالقرب من محطة هانول للطاقة النووية، وانتشر في أنحاء مدينة سامتو القريبة وأتى على أكثر من 14800 فدان ودمر 159 منزلا على الأقل ودفع 6200 شخص إلى ترك المنطقة، طبقا لتقرير نشرته وكالة أسوشيتد برس.

وأمر رئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن ببذل جهود شاملة لحماية محطة هانول للطاقة النووية من حرائق الغابات.

أفريقيا

المغرب

(المنطقة الشمالية – تازة) – بدأ اندلاع عدد من الحرائق ابتداء من يوم 13 يونيو حزيران في أقاليم العرائش ووزان وتطوان في شمال البلاد، وفي إقليم تازة في جنوب شرق البلاد. والتهمت النيران 4000 فدان من الغابات على الأقل، وألحقت أضرارا بكثير من المنازل وأودت بحياة شخص واحد، بحسب قناة تلفزيون فرانس 24.

وأرغمت الحرائق ألفا ومئة شخص على الفرار من 15 قرية في العرائش في حين تم إجلاء 645 من السكان من تازة وتطوان، بحسب وسائل إعلام.

أوروبا

فرنسا

(جيروند) – استعر حريقان في منطقة جيروند في جنوب غرب فرنسا منذ 12 يونيو حزيران، أحدهما على ساحل المحيط الأطلسي والآخر في بلدة لانديرا جنوبي مدينة بوردو.

وتسبب الحريقان اللذان ساعد على إشعالهما الجفاف ودرجات الحرارة التي ارتفعت إلى 42.6 درجة مئوية في احتراق نحو 47700 فدان حتى 19 يوليو تموز. وصدرت الأوامر لنحو 34 ألف شخص بمغادرة عن المنطقة.

إسبانيا

(زامورا) – اندلع الحريق يوم 15 يونيو حزيران في إقليم زامورا وساعدت على اشتعاله موجة حر حطمت الأرقام القياسية. وأحرقت ألسنة اللهب 61 ألف فدان على الأقل وتم إجلاء أكثر من 6000 شخص من 32 قرية في المنطقة. وأودى الحريق بحياة شخصين ولحقت بثلاثة آخرين إصابات خطيرة.

(سييرا بيرميجا) – اندلع حريق في الثامن من يونيو حزيران في إقليم ملقة على منحدرات جبل بوجيرا في سييرا بيرميجا. ودمر الحريق 8600 فدان من الغابات والأدغال، وتسبب في إجلاء ألفي شخص من بلدة بينافيس المجاورة. وبلغ الحريق مرحلة الاستقرار الآن.

تركيا

(موغلا) – اندلع حريق غابات يوم 13 يوليو تموز بالقرب من بلدة مرمريس في إقليم موغلا المطل على بحر إيجة وامتد عبر الغابات في المنطقة التي يسكنها عدد قليل من الناس. ودمر الحريق نحو 17 منزلا و1700 فدان من الأراضي. وتم إخلاء نحو 450 منزلا وإجلاء 3530 شخصا.

البرتغال

(موركا) – اندلع حريق غابات يوم 17 يوليو تموز في منطقة موركا في شمال البرتغال وامتد صوب فيلا بوكا دي أجيار وكارازيدو دي مونتينيجرو. وألحق الحريق أضرارا بمساحة بلغت 14800 فدان، طبقا لبرنامج كوبرنيكوس لمراقبة الأرض التابع للاتحاد الأوروبي. وعُثر على زوجين مسنين ميتين داخل سيارة محترقة.

(أوريم) – اندلعت عدة حرائق غابات في السابع من يوليو تموز في منطقتي لايريا وسنتاريم في منطقة أوريم. واحترق أكثر من 7413.1 هكتار وأغلقت السلطات الطرق السريعة الرئيسية والطرق الجانبية في الوقت الذي تسببت فيه الرياح القوية في إعاقة فرق الإطفاء عن أداء عملها. وتم أيضا إغلاق أهم طريق سريع في البرتغال بسبب حريق آخر اندلع إلى الجنوب.

أمريكا الشمالية

الولايات المتحدة

(كاليفورنيا- متنزه يوسيميتي الوطني) – اندلع حريق في الثامن من يوليو تموز في جزء من متنزه يوسيميتي الوطني بولاية كاليفورنيا الذي يضم بعض أضخم وأقدم أشجار السيكويا العملاقة في العالم. والتهمت النيران 3772 فدانا بحسب تقرير نشره نظام المعلومات إنسي ويب حتى 13 يوليو تموز. ولم يصب أي من أشجار السيكويا المعروفة في يوسيميتي حتى 11 يوليو تموز.

(أريزونا) – اندلع ما يسمى حريق الأنابيب يوم 17 أبريل نيسان في غابة ناشونال فوريست والنصب الوطني سانسيت كراتر فولكانو ناشونال مونيومينت ومتنزه لاك بيل بارك شمالي مدينة فلاجستاف في ولاية أريزونا.

وأتى الحريق على أكثر من 20 ألف فدان ودفع السلطات إلى إلزام سكان أكثر من 2100 منزل بالنزوح.

(نيو مكسيكو) – شكل الاندماج بين حريق هيرميتس بيك في جبال سانجري دي كريستو في مقاطعة سان ميجيل وحريق كالف كانيون في شرق سانتا أكبر حريق في ولاية نيو مكسيكو إلى اليوم. واندلع الحريقان يومي 6 و19 أبريل نيسان على التوالي وأحرقا 341735 فدانا حتى 15 يوليو تموز بحسب تقرير نشرته خدمات سانتا في ناشونال فوريست سيرفيسيز. وتم احتواء ألسنة اللهب الآن بنسبة 93 في المئة.

(كاليفورنيا-بيج سور) – أتى الحريق الشتوي النادر، الذي سمي حريق كولورادو، على 1050 فدانا جنوبي مونتيري وإلى الشمال مباشرة من المنطقة التي تعرف باسم بيج سور في كاليفورنيا من 21 إلى 24 يناير كانون الثاني. وتسبب في إجلاء نحو 500 شخص بموجب أوامر إجلاء وتسبب في إغلاق طريق سريع رئيسي.

كندا

(كولومبيا البريطانية) – اندلع حريق يوم 14 يوليو تموز بالقرب من قرية ليتون في كولومبيا البريطانية. وهو أكبر حريق غابات في الإقليم حتى الآن هذا العام بحسب خدمة بي.سي. لحرائق الغابات.

في اليوم التالي لاندلاع الحريق احترق نحو ألفي فدان. وأصدرت السلطات المحلية أوامر إجلاء لملاك عقارات قريبة من الحريق في حين طلبت من سكان محميات فيرست نيشن الرحيل عن المنطقة.

أمريكا الجنوبية

الأرجنتين

(كوريينتس) – اندلعت حرائق كوريينتس في إقليم كوريينتس بالقرب من حدود باراجوي في السابع من فبراير شباط ودمرت نحو مليونين و223948 فدانا من الغابات والمراعي تمثل قرابة 12 في المئة من الإقليم.

وشردت النيران أو قتلت عدة حيوانات برية مثل خنزير الماء والذئاب المروضة والتماسيح والغزلان وأنواع أخرى.