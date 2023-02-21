بعد أوكرانيا.. بايدن في بولندا لـ "تعزيز الأمن" ودعم كييف

أكد الرئيس الأميركي جو بايدن لحلفاء بلاده، أنّ واشنطن تدعم أوكرانيا دعمًا تامًا مع اقتراب ذكرى الغزو الروسي. كما يؤكد الدعم الأميركي للجناح الشرقي في حلف شمال الأطلسي.

يأتي ذلك في وقت وصل بايدن إلى وارسو في وقت متأخر أمس، بعد زيارة مفاجئة لكييف، حيث التقى مع الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي الذي يسعى للحصول على مزيد من الأسلحة مع استعداده لمهاجمة الروس في الربيع.

هذا وسيلتقي بايدن بالرئيس البولندي أندريه دودا، لبحث الجهود الجماعية لدعم أوكرانيا والثناء على بولندا لمساعدتها الولايات المتحدة ودولاً أخرى في تسهيل توصيل المساعدات العسكرية والإنسانية.

ولفت مستشار الرئيس البولندي للشؤون الخارجية، إلى أنّ بايدن ودودا سيبحثان تعزيز أمن بولندا ووجود حلف شمال الأطلسي فيها، قائلًا “سنطلب من بايدن زيادة وجود قوات الناتو في بلادنا”.