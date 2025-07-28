بعد أيام الحر القائظ.. فرق الإطفاء تكافح حرائق في تركيا وألبانيا

كابدت فرق الإطفاء الاثنين لإخماد حرائق غابات في ثلاثة أقاليم منفصلة في تركيا وبالقرب من منتجع سياحي في ألبانيا، والتي أججتها الرياح القوية بعد أيام من القيظ الشديد بمنطقة البحر المتوسط.

وتصاعد الدخان في سماء إقليم قره بوك الجبلي المطل على البحر الأسود، على بعد حوالي 200 كيلومتر شمال العاصمة أنقرة، حيث أدى حريق غابات مستعر لليوم السادس إلى الاضطرار لإخلاء أكثر من 12 قرية وأتى على مساحات شاسعة من الغابات.

وقالت وزارة الغابات التركية الاثنين إن ثلاثة من رجال الإطفاء لقوا حتفهم أمس الأحد في إقليم بورصة شمال غرب البلاد نتيجة تحطم مركبتهم.

وكابدت طواقم العمل للسيطرة على حريقين منفصلين اليوم الاثنين، بعد إجلاء أكثر من 3600 شخص من مناطق سكنية في إقليمي مرسين وأنطاليا بجنوب تركيا.

وشهدت تركيا عشرات من حرائق الغابات في الأسابيع القليلة الماضية وسط الحرارة الشديدة، في حين لقي 10 من رجال الإطفاء حتفهم الأسبوع الماضي خلال مكافحة حريق في إسكي شهر بوسط البلاد.

وفي ألبانيا، بذل رجال الإطفاء جهودا مضنية بمساعدة الجيش للسيطرة على حرائق الغابات قبل أن تصل إلى مدينة ساراندا الساحلية ومنتجعات سياحية أخرى في جنوب البلاد على ساحل البحر الأيوني.

وقالت الشرطة هناك إن نحو 13 شخصا اعتُقلوا بسبب جرائم متعلقة بالحرائق المتعمدة في الأيام الثلاثة الماضية.