"إكسبو دبي".. كم بلغ عدد زواره بعد 182 يوما؟

بعد مضي 182 يوما، اختتمت فعاليات إكسبو 2020 دبي، في 31 مارس الماضي، فكم بلغ عدد الزوار لهذا الحدث العالمي؟

اللجنة العليا لإكسبو 2020 دبي، أعلنت اليوم الأحد، أن أكثر من 24 مليون شخص زاروا الحدث العالمي من مختلف الدول، خلال الستة أشهر الماضية.

وسجل 24 مليون و102 ألف و967 زيارة، واستقبل الزوار من 192 دولة.

إنجاز كبير

وأشارت اللجنة الى أن باعتبار أنه أول إكسبو دولي يقام في دولة عربية، وأول حدث عالمي بهذا الحجم، يقام منذ بداية جائحة كورونا، شكل “إنجازا كبيرا” لدولة الإمارات، وفقا لوكالة “وام”.

وقال أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس اللجنة العليا لإكسبو 2020 دبي: “بعد انقضاء ستة أشهر مبهرة، نحن فخورون للغاية بقدرتنا على تنظيم إكسبو دولي حقق شعار تواصل العقول وصنع المستقبل وألهم العالم”.

وأضاف: “إكسبو 2020 هو انتصار سيسجله التاريخ كمنارة للوحدة والأمل، ونجاح عظيم لدولة الإمارات حيث احتفلنا بمرور 50 عاما على تأسيس دولتنا وبلحظة حاسمة من تاريخنا”.

أوفينا بالوعد

بدورها، قالت ريم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، والمديرة العامة لإكسبو 2020 دبي: “منذ البداية (…) تعهدت القيادة بإقامة حدث دولي استثنائي من شأنه أن يبهر العالم”.

وأضافت: “على الرغم من التحديات (…) بما فيها جائحة كورونا وظهور متحور جديد، ونشوب أزمات في مختلف أنحاء العالم، أوفينا بهذا الوعد وحققنا غايتنا بكل شغف”.

وتابعت الهاشمي: “قدمنا برنامجا ترفيهيا عالميا، وحصلت مشاركة للثقافات والأفكار”، كما وجهت شكرها للمنظمين والقائمين على الحدث العالمي، ومنهم “المتطوعين البالغ عددهم 30 ألفا”.