بعد أيام على تعيينه.. رئيس وزراء بيرو يستقيل من منصبه

أعلن رئيس وزراء بيرو، إيكتور فالير بينتو، أنه سيقدم استقالته، وذلك بعد عدة أيام على تعيينه، بعد ورود أنباء عن وجود شكاوى ضده تزعم أنه مارس العنف في أسرته، بحسب صحيفة “الغارديان”.

وبحسب الصحيفة، أكد رئيس وزراء بيرو، هيكتور فالير أنه سيتنحى عن منصبه بعد أربعة أيام فقط على تسميته في المنصب، بعد ظهور مزاعم بأنه ضرب ابنته وزوجته الراحلة.

يوم الجمعة، قال رئيس جمهورية بيرو، بيدرو كاستيلو، إنه سيجري تعديلاً وزارياً مرة أخرى، بعد ثلاثة أيام فقط على تشكيل الحكومة، وسط إدانة واسعة النطاق لتعيينه إيكتور فالير بينتو رئيسا للوزراء.

ولم يكن هناك ما يشير إلى موعد إجراء التعديل يوم السبت. والآن يجب على الرئيس كاستيلو تسمية حكومته الرابعة في غضون ستة أشهر فقط من وجوده في المنصب، حيث تتأرجح بيرو على شفا فراغ في القيادة السياسية، وهناك دعوات لمدرس المدرسة الابتدائية الريفية السابق (الرئيس كاستيلو) للاستقالة.

من جهته شكك رئيس الوزراء، إيكتور فالير بينتو، في الحق السياسي (الجانب السياسي) بإجباره على الاستقالة بناء على اتهامات كاذبة بالعنف الأسري، وقال وهو غاضب بشكل واضح: “الشكاوى ضدي مبنية على الأكاذيب”.

بعد ساعات على تعيين إيكتور فالير بينتو يوم الثلاثاء، ظهرت تقارير للشرطة تعود لعام 2016 تتهمه فيها ابنته وزوجته الراحلة باستخدامه العنف ضدهما.

إحدى الشكاوى التي قدمتها ابنته البالغة من العمر 29 عامًا والتي شاهدتها صحيفة الغارديان، مفصّلة أنه “صفعها ولكمها وركلها في وجهها، وكذلك شد شعرها”. ونفى الوالد هذه المزاعم وقال إن التقارير مزورة.

بموجب دستور بيرو، عندما يتنحى رئيس الوزراء، يجب على مجلس الوزراء بأكمله أن يحذو حذوه حتى يتم تعيين بديل ويتم اختيار فريق وزاري جديد.

واحتجت مجموعات حقوق المرأة على تعيين إيكتور فالير بينتو بمنصب رئيس وزراء البلاد، كما طالبه ثلاثة وزراء من زملائه بالتنحي. وإيكتور فالير المحافظ المتطرف الذي يعارض التربية الجنسية وله تاريخ من التصريحات المتحيزة ضد المرأة، دخل كمشرع مع حزب يميني متطرف، قبل أن ينتقل إلى حزب يدعم الرئيس كاستيلو.

أما كاستيلو نفسه، الذي كان عضوا في حزب بيرو ليبر الماركسي اللينيني، فقد انتقل بشكل متزايد إلى اليمين منذ توليه المنصب في يوليو الماضي.