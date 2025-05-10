بعد أيام من "أبواب الجحيم".. الجيش الإسرائيلي يعترف بخسائره في كمين الشجاعية بغزة

كشف جيش الاحتلالالإسرائيلي عن إصابة ضابطين و7 جنود في انفجار لغم في حي الشجاعية شمالي قطاع غزة، مضيفا أن المصابين من لواء القدس وتعرضوا للانفجار أثناء تمشيط المنطقة.

وأفاد الجيش أن من بين المصابين نائب قائد الفرقة 252 وقائد الكتيبة 6310 وتم نقل الجميع لتلقي العلاج.

وكانت مواقع إسرائيلية ذكرت -اليوم السبت- وقوع حدث أمني خطير في حي الشجاعية شمالي قطاع غزة خلال ساعات الفجر.

ودفع الجيش الإسرائيلي بمروحيات إلى حي الشجاعية لحظة وقوع الحدث، وأطلق قذائف مدفعية.

وأفادت المواقع الإسرائيلية بتعرض مركبة عسكرية إسرائيلية لاستهداف مباشر بصاروخ مضاد للدروع أدى إلى ارتفاع عدد المصابين.

ونقلت مروحيات إسرائيلية عددا من الجنود المصابين إلى مستشفى تال هشومير وسط إسرائيل.

والخميس أعلنت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- إيقاع قوتين إسرائيليتين من 19 جنديا بين قتيل وجريح في حي التنور شرقي مدينة رفح ضمن سلسلة عمليات أطلقت عليها القسام اسم “أبواب الجحيم”.

وتصاعدت في الآونة الأخيرة عمليات المقاومة الفلسطينية، وأقر الجيش الإسرائيلي بمقتل 856 عسكريا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، بينهم 8 منذ استئناف الإبادة في غزة في 18 مارس/آذار الماضي.

وتشير المعطيات ذاتها إلى إصابة 5847 عسكريا إسرائيليا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول، بينهم 2641 بالمعارك البرية في قطاع غزة.

وتشمل هذه الأرقام العسكريين القتلى في غزة وجنوب لبنان والضفة الغربية.

وخلافا للأرقام المعلنة، يُتّهم الجيش الإسرائيلي بإخفاء الأرقام الحقيقية لخسائره في الأرواح، خاصة مع تجاهل إعلانات عديدة للفصائل الفلسطينية بتنفيذ عمليات وكمائن ضد عناصره، تؤكد أنها تسفر عن قتلى وجرحى.

وتفرض إسرائيل، وفق تقارير دولية عديدة، رقابة عسكرية صارمة على وسائل إعلامها بخصوص الخسائر البشرية والمادية جراء ضربات “الفصائل الفلسطينية”، لأسباب عديدة، بينها الحفاظ على معنويات الإسرائيليين.