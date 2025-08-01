بعد أيام من اعتراض طائرة مسيرة.. إسرائيل تواجه إطلاقاً صاروخياً جديداً من اليمن

أعلن الجيش الإسرائيلي الجمعة اعتراض صاروخ أطلق من اليمن بعد دوي صفارات الانذار في مناطق عدة من البلاد.

تفعيل إنذارات

وقال الجيش في بيان “اعترض سلاح الجو صاروخا أطلق قبل قليل من اليمن وتسبّب بتفعيل إنذارات في عدة مناطق في البلاد”.

جاء هذا بعدما سمع شهود عيان دوي انفجارات في القدس بعيد إعلان الجيش في وقت سابق رصد إطلاق الصاروخ وتفعيل الدفاعات الجوية.

وكانت إسرائيل أعلنت مساء الأربعاء الماضي، اعتراض طائرة مسيرة أُطلقت من اليمن باتجاه الأراضي الإسرائيلية.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب حينها: “اعترض سلاح الجو قبل وقت قصير طائرة مسيرة أُطلقت من اليمن. وتم تفعيل الإنذارات وفقاً للسياسة المتبعة”.

من جانبها، ذكرت صحيفة “معاريف” أن الطائرة المسيرة جرى اعتراضها فوق منطقة “أشكول” شمال غربي النقب، جنوب إسرائيل.

بدورها، أعلنت جماعة الحوثي أنها نفذت 3 عمليات عسكرية بـ5 طائرات مسيرة ضد أهداف إسرائيلية في تل أبيب وعسقلان والنقب.

هجمات متواصلة

يذكر أن جماعة الحوثي تشنّ هجمات متواصلة على إسرائيل باستخدام صواريخ وطائرات مسيرة.

كما تستهدف السفن التي تعتبر أنها مرتبطة بها أو متجهة نحوها.

وترد إسرائيل بقصف مواقع الحوثيين في مناطق سيطرتهم في اليمن.