بعد أيام من التصعيد.. موقف عربي موحد يشيد باتفاق التهدئة بين نيودلهي وإسلام آباد

أشادت دول عربية، اليوم السبت، بإعلان وقف إطلاق النار بين الهند وباكستان، عقب 4 أيام من مواجهات مسلحة دامية كادت أن تتحول إلى حرب شاملة بين الجارين النوويين.

جاء ذلك في بيانات منفصلة صادرة عن السعودية وقطر والإمارات والكويت والبحرين وعمان والأردن، ومجلس التعاون الخليجي، تابعها مراسل الأناضول.

وفي وقت سابق السبت، أعلنت الهند وباكستان التوصل إلى اتفاق لوقف شامل وفوري لإطلاق النار، بعد وساطة أمريكية، بحسب ما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ووفق نائب رئيس الوزراء الباكستاني وزير الخارجية محمد إسحاق دار، فإن نحو 30 دولة شاركت في جهود دبلوماسية نشطة للتهدئة ووقف إطلاق النار بين البلدين، مشيرا في تصريح لقناة “جيو نيوز” المحلية أن وزراء خارجية الولايات المتحدة والسعودية وتركيا شاركوا في محادثات وقف إطلاق النار.

ـ السعودية

وعقب الاتفاق، قالت وزارة الخارجية السعودية، في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية “واس”، إن المملكة “تعرب عن ترحيبها باتفاق وقف إطلاق النار بين جمهورية باكستان الإسلامية وجمهورية الهند”.

وأبدت الوزارة تفاؤلها بأن يسهم الاتفاق في “استعادة الأمن والسلم في المنطقة”، مشيدة بـ”تغليب الطرفين للحكمة وضبط النفس”.

وجددت السعودية دعمها لحل الخلافات عبر الحوار والسبل السلمية، انطلاقًا من مبادئ حسن الجوار، وبما يحقق السلام والازدهار للبلدين وشعبيهما.

ـ قطر

ورحبت قطر أيضا بإعلان وقف إطلاق النار، معربة عن دعمها التام لكافة الجهود الرامية إلى خفض التصعيد وحل النزاعات بالوسائل السلمية.

قالت وزارة الخارجية القطرية، في بيان عبر منصة إكس، إن “هذا الاتفاق يعكس حكمة باكستان والهند وحرصهما على السلام وحل كافة القضايا العالقة بينهما عبر حوار بناء يفضي إلى حلول شاملة وتوافقية ومستدامة، بما يعزز أمن واستقرار المنطقة”.

وأعربت الوزارة عن تقدير قطر الكامل لجهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في التوصل لهذا الاتفاق.

ـ الإمارات

كما قالت وزارة خارجية الإمارات، إن نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية عبد الله بن زايد، رحب بإعلان وقف إطلاق النار بين الهند وباكستان.

وأعرب بن زايد، عن أمله في أن تسهم هذه الخطوة في “تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة جنوب آسيا”، مشيدا بـ”الجهود التي بذلها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في هذا الصدد”.

وأشار إلى “العلاقات التاريخية الوطيدة التي تربط دولة الإمارات بكل من جمهورية الهند وجمهورية باكستان الإسلامية”، وفق وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

الكويت

الخارجية الكويتية، أعربت هي الأخرى عن ترحيب بلادها باتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بين الهند وباكستان، مُعبرة عن أملها بأن يسهم هذا الاتفاق في إعادة الأمن والاستقرار إلى الإقليم.

وأشادت الوزارة، في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية، بالجهود التي بذلتها الولايات المتحدة وكافة الدول الأخرى في الوساطة والتقريب بين الجانبين للتوصل إلى هذا الاتفاق الهام.

وأكدت موقف الكويت الثابت والداعم للحوار والحلول الدبلوماسية سبيلاً لتسوية الخلافات والنزاعات على المستويين الإقليمي والدولي.

ـ البحرين

وأعلنت مملكة البحرين عن ترحيبها بإعلان الولايات المتحدة عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الهند وباكستان، مثمنة الجهود الدبلوماسية للمملكة العربية السعودية في هذا الخصوص، وفق بيان للخارجية، نقلته وكالته الأنباء الرسمية.

وأكدت وزارة الخارجية دعم البحرين واستعدادها للمساهمة في جميع المبادرات التي تعزز جهود إحلال السلام الدائم وحل جميع الخلافات بين البلدين الجارين عن طريق الحوار والتفاهم المتبادل، والحفاظ على الأمن والاستقرار والازدهار للبلدين والمنطقة والعالم.

ـ سلطنة عمان

من جانبها، أعربت وزارة الخارجية العمانية عن ترحيب السلطنة باتفاق وقف إطلاق النار بين باكستان والهند، مشيدة بدور الرئيس الأمريكي في التوصل للاتفاق.

وأكدت، في بيان نشرته على منصة “إكس”، على أهمية هذه الخطوة في تهدئة التوتر وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي.

ـ الأردن

وزارة الخارجية الأردنية بدورها، رحبت باتفاق وقف إطلاق النار، واعتبرته خطوة هامة نحو تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

‏وشدد الناطق باسم الوزارة سفيان القضاة، على أهمية حل الأزمات عبر الطرق الدبلوماسية، واحترام مبادئ حسن الجوار، بحسب بيان للخارجية الأردنية.

ـ مجلس التعاون الخليجي

من جانبه، رحب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم البديوي، بإعلان وقف إطلاق النار، معرباً عن أمله في أن يُسهم هذا الاتفاق في تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة جنوب آسيا.

كما أعرب عن تطلعاته، بأن يكون هذا الاتفاق خطوة نحو حل شامل للنزاع بين البلدين، بما يضمن السلام والأمن الدائم لشعوبهم.

ـ اتفاق وقف إطلاق النار

ويأتي الإعلان عن وقف إطلاق النار، بعد أن تصاعدت الأزمة بين البلدين الجارين النوويين بشكل غير مسبوق، بدأت على خلفية توجيه الهند في 7 مايو الجاري ضربات صاروخية استهدفت الأراضي الباكستانية، في أعقاب هجوم نفّذه مسلحون بمنطقة بهلغام بإقليم “جامو وكشمير” الخاضع للإدارة الهندية، أدى لمقتل 26 شخصا في 22 أبريل/نيسان الماضي.

وقالت نيودلهي إن ضرباتها استهدفت 9 مواقع تابعة لجماعات مسلحة، في حين قالت إسلام آباد إن الضربات أصابت 6 مواقع مدنية وأدت إلى مقتل وإصابة عشرات المدنيين.

وأعلنت باكستان أنها أسقطت 5 طائرات حربية هندية، منها 3 من طراز رافال الفرنسية، فيما قالت الهند إنها أسقطت طائرة باكستانية وهو ما نفته إسلام أباد.

وتصاعدت التوترات بعدما تعرّضت 3 قواعد جوية باكستانية منها واحدة قريبة للعاصمة إلى ضربات خلال الليل، لتردّ إسلام أباد، فجر السبت، ببدء عملية أطلقت عليها “البيان المرصوص”، مستهدفة أكثر من 20 موقعا عسكريا هنديا في مناطق متعددة، ما أثار مخاوف من تحول النزاع بين الدولتين النوويتين إلى حرب شاملة.

وقالت مصادر أمنية باكستانية إن المواقع المستهدفة تشمل أنظمة دفاع جوي وقواعد جوية ومنشآت لتخزين الصواريخ، كما أعلنت باكستان تدمير منظومة إس400 تقدر قيمتها بـ1.5 مليار دولار، بعد ضربها بصاروخ فرط صوتي، فيما نفت دلهي صحة تدميرها.