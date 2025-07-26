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بعد إبحارها من إيطاليا.. القوات الإسرائيلية تقتحم سفينة التضامن "حنظلة"

منذ 12 ثانية
السفينة "حنظلة"

السفينة "حنظلة"

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اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة السفينة حنظلة بينما كانت تقترب من ساحل قطاع غزة، وذلك بعد نحو أسبوع من إبحارها من إيطاليا.

وأظهرت صور اقتحام جنود إسرائيليين السفينة التي تقل نشاطين يسعون لكسر الحصار عن غزة.

وقال تحالف أسطول الحرية إن الجيش الإسرائيلي هاجم السفينة حنظلة وهي في المياه الدولية.

وقبيل انقطاع الاتصال بالسفينة، وجّه الطاقم نداء استغاثة إثر توجه قوات إسرائيلية نحوها.

وكانت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة أعلنت مساء السبت أن مسيّرة إسرائيلية تحلق فوق سفينتها حنظلة، بعد تقارير عن تهديدات إسرائيلية بالسيطرة عليها.

وحذرت اللجنة من أن جميع أعضاء سفينة، ومن بينهم ممثلون عن برلمانات أوروبية وشخصيات فنية وإعلامية، سيدخلون في إضراب مفتوح عن الطعام في حال تم اعتراض السفينة.

وتقل السفينة حنظلة 21 ناشطا دوليا من جنسيات متعددة، في محاولة جديدة لكسر الحصار المستمر على غزة منذ أكثر من 17 عاما.

ومنذ إبحار السفينة من ميناء غاليبولي الإيطالي الأحد الماضي، كان تحالف أسطول الحرية يبث تحركاتها على الهواء مباشرة عبر حسابه على تطبيق يوتيوب، مع مشاركة صور للرادار بشكل لحظي.

    المصدر :
  • الجزيرة

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