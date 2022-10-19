الأربعاء 23 ربيع الأول 1444 ﻫ - 19 أكتوبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بعد إثارتها الجدل.. المتسلّقة "إلناز ركابي" تعود إلى إيران

منذ 45 ثانية
A A A
طباعة المقال

عادت المتسلقة الإيرانية “إلناز ركابي” إلى بلادها، وحظيت باستقبال من مناصرين لموقفها، بعدما أثارت جدلًا بخوضها مسابقة دولية دون حجاب، وكررت تصريحاتها لوسائل إعلام رسمية بأنها لم تتعمد أن تكون دون الحجاب خلال المسابقة.

وأظهرت لقطات ركابي (33 عاما) وهي تتسلق جدارًا دون حجابها خلال منافسات في كوريا الجنوبية ممثلة لإيران.

وتجتاح إيران احتجاجات أشعلت شرارتها وفاة الشابة “مهسا أميني” وهي رهن احتجاز شرطة الأخلاق.

وفي تصريحات أدلت بها للتلفزيون الرسمي لدى وصولها إلى طهران، قالت ركابي إنها تعتذر “للشعب الإيراني لتسببها في توتر” وتحدثت وشعرها مُغطى بقبعة رياضية وقلنسوة.

وهلّل حشد من الداعمين لموقفها وصفقوا وصوروا المشهد على هواتفهم المحمولة لدى وصولها للمطار وخروجها منه واستقلالها سيارة، حسبما ظهر في لقطات متداولة على تويتر.

في السياق، قالت ركابي في بيان نشرته على حسابها على إنستغرام إن سبب خوضها المنافسة دون حجاب هو سوء ترتيب للمسابقات، موضحةً أنها استدعيت للتسلق في موعد لم تتوقعه.

ووصفت ركابي، التي احتلت المركز الرابع في المسابقة، عودتها لإيران بأنها “هادئة” وقالت إنها “في صحة جيدة” وإن ليس لديها نية لترك الفريق الوطني.

وكانت الخدمة الفارسية في هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) قد أشارت الى أن أصدقاء ركابي لم يتمكنوا من التواصل معها، وأن هناك مخاوف على سلامتها. ونفت سفارة إيران في كوريا الجنوبية في حسابها على تويتر التقارير التي ترددت عن اختفائها بعد المنافسات.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

احتجاجات في العراق على الفساد وارتفاع مستويات الفقر
2.5 مليار دولار.. حقائق مثيرة عن سرقة القرن الأسطورية في العراق!
قوات الأمن في مدينة سقز الإيرانية
إنتفاضة إيران
مراقبة رقمية وعملاء سريون.. إيران تبتكر أساليب جديدة في قمع المتظاهرين!
خارطة شبه جزيرة القرم الحدودية
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
طهران تغرق في الحرب الروسية.. ماذا يفعل عشرات الإيرانيين في القرم؟

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

ماغي بو غصن
هل " الموركس دور" تحولت إلى جائزة ترضية؟
مصرف لبنان
زيادة في احتياطات المركزي تسبق موجة التضخم
شيرين وحسام حبيب والمنتجة سارة الطباخ
أبرز تصريحات المنتجة سارة الطباخ حول أزمة شيرين