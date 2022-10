بعد إثارتها الجدل.. المتسلّقة "إلناز ركابي" تعود إلى إيران

عادت المتسلقة الإيرانية “إلناز ركابي” إلى بلادها، وحظيت باستقبال من مناصرين لموقفها، بعدما أثارت جدلًا بخوضها مسابقة دولية دون حجاب، وكررت تصريحاتها لوسائل إعلام رسمية بأنها لم تتعمد أن تكون دون الحجاب خلال المسابقة.

وأظهرت لقطات ركابي (33 عاما) وهي تتسلق جدارًا دون حجابها خلال منافسات في كوريا الجنوبية ممثلة لإيران.

وتجتاح إيران احتجاجات أشعلت شرارتها وفاة الشابة “مهسا أميني” وهي رهن احتجاز شرطة الأخلاق.

وفي تصريحات أدلت بها للتلفزيون الرسمي لدى وصولها إلى طهران، قالت ركابي إنها تعتذر “للشعب الإيراني لتسببها في توتر” وتحدثت وشعرها مُغطى بقبعة رياضية وقلنسوة.

وهلّل حشد من الداعمين لموقفها وصفقوا وصوروا المشهد على هواتفهم المحمولة لدى وصولها للمطار وخروجها منه واستقلالها سيارة، حسبما ظهر في لقطات متداولة على تويتر.

في السياق، قالت ركابي في بيان نشرته على حسابها على إنستغرام إن سبب خوضها المنافسة دون حجاب هو سوء ترتيب للمسابقات، موضحةً أنها استدعيت للتسلق في موعد لم تتوقعه.

ووصفت ركابي، التي احتلت المركز الرابع في المسابقة، عودتها لإيران بأنها “هادئة” وقالت إنها “في صحة جيدة” وإن ليس لديها نية لترك الفريق الوطني.

وكانت الخدمة الفارسية في هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) قد أشارت الى أن أصدقاء ركابي لم يتمكنوا من التواصل معها، وأن هناك مخاوف على سلامتها. ونفت سفارة إيران في كوريا الجنوبية في حسابها على تويتر التقارير التي ترددت عن اختفائها بعد المنافسات.

