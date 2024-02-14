بعد إدانة الفاتيكان "مذبحة" غزة.. السفارة الإسرائيلية تحتج

احتج الاحتلال الإسرائيلي لدى الفاتيكان اليوم الأربعاء بعد أن وصف الرجل الثاني بعد البابا فرنسيس ما يحدث في غزة بأنه “مذبحة” ناتجة عن رد عسكري إسرائيلي غير متناسب على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وقالت السفارة الإسرائيلية لدى الفاتيكان في بيان “إنه بيان مؤسف. الحكم على شرعية حرب دون الأخذ في الاعتبار جميع الملابسات والمعلومات يؤدي حتما إلى استنتاجات خاطئة”.

وقبل بيان السفارة الإسرائيلية بيوم، كرر الكاردينال بيترو بارولين، وزير خارجية الفاتيكان والرجل الثاني بعد البابا فرنسيس في التسلسل الهرمي البابوي، طلبه بأن “يكون حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، والذي استندت عليه لتبرير العملية العسكرية الحالية، متناسبا. وبالتأكيد مع مقتل 30 ألف شخص، هو ليس كذلك”.

وقال بارولين “أعتقد أننا جميعا غاضبون مما يحدث، غاضبون بسبب هذه المذبحة، ولكن يجب أن نتحلى بالشجاعة للاستمرار وألا نفقد الأمل”، مضيفا أنه “يجب علينا إيجاد طرق أخرى لحل مشكلة غزة. ومشكلة فلسطين”.

وأكدت افتتاحية صحيفة الفاتيكان الرسمية، أوسيرفاتوري رومانو، اليوم الأربعاء هذه الرسالة.

وقالت الصحيفة “لا يمكن لأحد وصف ما يحدث في قطاع غزة بالأضرار الجانبية في الحرب ضد الإرهاب. حق الدفاع عن النفس، وحق إسرائيل في تقديم مرتكبي هجوم أكتوبر إلى العدالة لا يمكن أن يبرر هذه المذبحة”.

وأصرت السفارة الإسرائيلية على أن حماس تتحمل المسؤولية عن الموت والدمار في القطاع الفلسطيني، في إشارة إلى أن الحركة تحتمي بالمستشفيات والمدارس، وأن معظم سكان غزة يدعمونها دعما إيجابيا.

وواجه البابا، الذي نادى عدة مرات بالسلام في الشرق الأوسط وأماكن أخرى، انتقادات سابقة من جماعات يهودية بشأن مواقف الفاتيكان تجاه الصراع بين إسرائيل وغزة.

وارتكب جيش الاحتلال 16 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 133 شهيدا و162 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، لترتفع الحصيلة غير النهائية منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر إلى 28,473 شهيدا و68.146 مصابا.