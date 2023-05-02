بعد إضرابه 87 يوماً.. استشهاد الأسير خضر عدنان في سجون الاحتلال

أعلنت سلطات السجون الإسرائيلية أن الفلسطيني خضر عدنان القيادي بحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية توفي اليوم الثلاثاء في سجن إسرائيلي بعد إضراب عن الطعام استمر 87 يوما.

ونشرت القناة 12 الإسرائيلية تفاصيل استشهاد خضر عدنان الأسير والقيادي بالجهاد الإسلامي ، حيث نقلت عن مصلحة السجون الإسرائيلية قولها إنه عُثر على خضر عدنان فاقدًا للوعي في زنزانته في وقت مبكر من الصباح، بعد ذلك تم نقله إلى مستشفى أساف هاروفيه، وتم إجراء الإنعاش القلبي له، ولكن أعلن الأطباء وفاته هناك.

وادعت الصلحة السجون أن خضر عدنان خلال فترة إضرابه عن الطعام كان يرفض إجراء فحوصات طبية له أو تلقي العلاج في السجون.

بدوره قال نادي الأسير الفلسطيني إن إدارة سجون الاحتلال أبلغت الأسرى رسميا باستشهاد الأسير الشيخ خضر عدنان بعد معركة إضراب خاضها عن الطعام واستمرت لمدة 87 يومًا رفضًا لاعتقاله.

وقال نادي الأسير في بيان لها أطلعت عليه سوا إن الاحتلال اغتال الأسير الشيخ خضر عدنان عن سبق إصرار

وكان عدنان اعتقل في الخامس من شباط الماضي ويخوض منذ ذلك الحين إضرابًا عن الطعام احتجاجًا على اعتقاله للمرة الثالثة عشر في حياته، كما ذكر البيان.

قالت وزارة الأسرى والمحررين في غزة الأحد 30 أبريل 2023، إن جلسة محكمة جديدة تعقد اليوم للأسير خضر عدنان المضرب عن الطعام لليوم 85 على التوالي للنظر في الإفراج عنه.

وحذّرت الوزارة من تبعات قرار الاحتلال منع كافة أشكال الزيارات عن الأسير خضر عدنان، ونطالب المنظمات الدولية الإنسانية بالوقوف عند مسؤولياتها أمام ما يمارس بحق الأسير عدنان.

من هو خضر عدنان

ويبلغ الأسير الشيخ خضر عدنان من العمر 44 عامًا، ويسكن في بلدة عرابة/ جنين، ومتزوج وأب لتسعة من الأبناء، أصغر أبنائه يبلغ من العمر سنة ونصف وأكبرهم (14 عاما)، وهو قيادي في حركة الجهاد الإسلامي.

ويُعتبر الأسير خضر عدنان من أبرز الأسرى الذين واجهوا الاعتقال، عبر النضال بأمعائه الخاوية، حيث نفّذ خمس إضرابات سابقًا، وهذا الإضراب السّادس الذي ينفّذه على مدار سنوات اعتقاله، هو أطول إضراب يخوضه، حيث خاض إضرابًا عام 2004 رفضًا لعزله واستمر لمدة (25) يومًا، وفي عام 2012 خاض إضرابًا ثانٍ واستمر لمدة (66) يومًا، وفي عام 2015 لمدة (56) يومًا، وفي عام 2018 لمدة (58) يومًا، وفي عام 2021 خاض إضرابًا عن الطعام استمر لمدة 25 يومًا، وعلى مدار الإضرابات السّابقة تمكّن من نيل حرّيّته، ومواجهة اعتقالاته التّعسفية المتكررة.

ويذكر بأنّ خضر عدنان تعرض للاعتقال (12) مرة، وأمضى ما مجموعه في سجون الاحتلال نحو ثماني سنوات، معظمها رهنّ الاعتقال الإداريّ، وهو حاصل على درجة البكالوريوس في الرياضيات الاقتصادية.