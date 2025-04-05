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بعد إغلاق المعابر.. تحذيرات أممية من مجاعة وشيكة في قطاع غزة

منذ 10 ساعات
طفل في غزة يعاني من الجوع

طفل في غزة يعاني من الجوع

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حذرت الأمم المتحدة من أن مخزونات الغذاء في غزة بدأت بالنفاد، وأن برامج المساعدات أغلقت بسبب نقص الإمدادات.

جاء ذلك في تصريح لستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، للصحفيين الجمعة.

وأشار دوجاريك، إلى أن الظروف الصحية في غزة مستمرة في التدهور.

وقال إن ذلك يشكل خطرا على الصحة العامة في القطاع.

وحذر من بدء تفشي الحشرات ومرض “الجرب” الجلدي سريع العدوى.

وشدد دوجاريك، على أن هناك حاجة للمواد الكيميائية لمكافحتها.

وذكر أن برنامج الغذاء العالمي أفاد ببدء نفاد مخزونات الغذاء.

ولفت المتحدث الأممي إلى أن برامج المساعدات مثل المخابز أغلقت بسبب نقص الإمدادات.

وفي 2 مارس/ آذار الماضي، أغلقت إسرائيل معابر قطاع غزة أمام دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية للقطاع، ما تسبب بتدهور غير مسبوق في الأوضاع الإنسانية وفق ما أكدته تقارير حكومية وحقوقية محلية.

وسبق وحذرت مؤسسات حقوقية وحكومية وأممية من تداعيات استمرار تشديد الحصار الإسرائيلي على القطاع ودخول الفلسطينيين بحالة من الجوع الحاد.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 165 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

    المصدر :
  • الأناضول

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