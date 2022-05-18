بعد إغلاق دام 3 أشهر.. الولايات المتحدة تعيد فتح سفارتها في كييف

أعلنت الولايات المتحدة إعادة فتح سفارتها في العاصمة الأوكرانية كييف اليوم الأربعاء ،بعد إغلاق دام ثلاثة أشهر بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 شباط.

وفي حديث لرويترز، قال المتحدث “دانييل لانجينكامب” لرويترز قبل دقائق من رفع العلم الأميركي فوق السفارة: “نستأنف العمليات رسميا”.

وأضاف أن الدبلوماسيين سيعودون بعدد محدود في البداية.

كما لفت الى أنّ العمليات القنصلية لن تُستأنف على الفور، وأن التحذير بعدم السفر الذي أصدرته وزارة الخارجية ما زال ساريًا بالنسبة لأوكرانيا بالكامل.

وأُغلقت السفارة الأمريكية في 14 شباط، قبل عشرة أيام من بداية الغزو الروسي.

وقضى موظفو السفارة فترة الشهرين الأولين من الحرب في بولندا، لكن القائمة بالأعمال كريستينا كفيان عادت إلى البلاد في 2 أيار، وزارت مدينة لفيف في الغرب.

وأعادت دول غربية كثيرة، بما في ذلك فرنسا وألمانيا وبريطانيا، فتح سفاراتها في كييف خلال الشهر الماضي، بعد انسحاب القوات الروسية من شمال أوكرانيا للتركيز على هجوم في شرق البلاد.

وفي بداية الشهر الجاري، أعلنت وزارة الخارجية في كوريا الجنوبية أن سفارتها في أوكرانيا استأنفت نشاطها كالمعتاد، حيث عاد بعض أعضائها إلى مقر السفارة مؤخرا.

وأوضحت الوزارة أن السفارة ستقوم بمهامها لحماية الجالية الكورية في الخارج والقيام بالأعمال الدبلوماسية عبر التنسيق الوثيق مع الحكومة الأوكرانية

وقالت الوزارة إن السفارة تنظر في عودة أعضاء السفارة الموجودين في المكاتب المؤقتة في كل من جينسوتشي ورومانيا، حيث سيعودون تدريجيا إلى مقر السفارة في العاصمة حسب الأوضاع.