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بعد إغلاق دام 8 أشهر.. برج إيفل يستقبل الزوار من جديد

16 - يوليو - 2021
برج ايفل

برج ايفل

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بعد إغلاق دام ثمانية أشهر بسبب جائحة كورونا، استقبل برج إيفل من جديد الزوار اليوم الجمعة.

بعد الوصول إلى إشارة الصفر على ساعة العد التنازلي عند سفح البرج، انطلقت الهتافات وصفق الزوار الذين كانوا يقفون في طابور الانتظار، فيما عزفت فرقة موسيقية على الآلات النحاسية وبدأ الناس في الدخول.

وقال باتريك بيروتكا وهو كرواتي يبلغ من العمر 18 عاما “نحن محظوظون للغاية بوجودنا هنا”، بحسب ما نقلت “رويترز”.

بسبب المخاوف المستمرة من فيروس كورونا، لا يزال استخدام الكمامات إلزاميا لأي شخص يزيد عمره عن 11 عاما مع تطبيق نظام تحميل المصاعد بنصف العدد المسموح به في الأوقات العادية.

واعتبارا من 21 تموز، سيتعين على الزوار إبراز “بطاقة صحية” من الحكومة الفرنسية تثبت إما أنهم حصلوا على اللقاح أو خضعوا مؤخرا لاختبار يؤكد عدم إصابتهم.

    المصدر :
  • سبوتنيك

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