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بعد إقالة عمران خان.. شهباز شريف يقدم أوراق ترشيحه إلى البرلمان الباكستاني

منذ ساعتين
شهباز شريف

شهباز شريف (رويترز)

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أعلن حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية–جناح نواز شريف إن زعيمه السياسي المعارض شهباز شريف قدم ترشيحه لمنصب رئيس الوزراء الباكستاني المقبل إلى البرلمان اليوم الأحد، بعد أن خسر رئيس الوزراء الحالي عمران خان تصويتا على الثقة أجراه البرلمان بعد قرابة أربع سنوات في السلطة.

وشهباز (70 عاما)هو الشقيق الأصغر لرئيس الوزراء نواز شريف. وقد قاد محاولة المعارضة في البرلمان للإطاحة بنجم الكريكيت السابق خان، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يحل محله بعد تصويت من المقرر إجراؤه يوم الاثنين.

وقالت مريم أورنجزيب المتحدثة باسم الحزب اليوم الأحد إن زعيمه شهباز سلم أوراق ترشيحه.

وقد صوت مجلس النواب في البرلمان الباكستاني بالموافقة على إقالة رئيس الوزراء عمران خان من منصبه، بعد مواجهة بدأت صباح اليوم بين المعارضة والحزب الحاكم بزعامة خان واستمرت قرابة 14 ساعة.

وقال رئيس مجلس النواب إن أحزاب المعارضة تمكنت من الحصول على 174 صوتا في مجلس النواب المؤلف من 342 عضوا لدعم اقتراح سحب الثقة، مما جعل لها الأغلبية في التصويت. ولم يحضر عملية الاقتراع سوى عدد قليل من النواب من حزب خان الحاكم.

ولم يعلق خان علنا على الإطاحة به، لكنه كان قد دعا لاحتجاجات قبل التصويت الذي أجراه البرلمان.

    المصدر :
  • رويترز

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