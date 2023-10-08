بعد إلغاء الرحلات الجويّة.. بولندا تتحضّر لإجلاء مواطنيها من إسرائيل

أعلن الرئيس البولندي أندريه دودا اليوم الأحد، أنّ بلاده سترسل طائرات عسكرية لإجلاء رعاياها من إسرائيل، وذلك غداة شن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عمليّة مباغتة على إسرائيل.

وكتب دودا في تدوينة على منصة إكس للتواصل الاجتماعي: “سنرسل طائرات نقل تابعة للقوات الجوية لإجلاء البولنديين المقيمين حاليًا في إسرائيل. سيضمن جنود من قواتنا الخاصة توفير الحماية والسلامة على متن الطائرات”.

وقال وزير الدفاع ماريوس بلاشتشاك إنّ بولندا سترسل طائرتين سي-130 هيركوليز لإجلاء نحو 200 بولندي من مطار بن غوريون.

وأضاف أن وارسو ستوفر طائرات إضافية إذا استدعى الأمر، أو ستتواصل مع اليونان لنقل البولنديين إليها قبل إعادتهم إلى وطنهم على متن طائرات نقل (كاسا).

وقال بلاشتشاك في مؤتمر صحافي “نجري محادثات لإقامة جسر إجلاء.. مع اليونان”.

وأضاف: “نتوقع أن تقلع هذه الطائرات في أي لحظة، وتصل إلى وجهتها وتلتقط السائحين البولنديين من المطار”.

هذا وألغت شركة الطيران الحكومية البولندية (إل.أو.تي) رحلاتها لمطار بن غوريون.