بعد إيطاليا.. كورونا يتوحش في فرنسا

أعلنت السلطات الصحية الفرنسية، عن تسجيل 26343 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، كوفيد 19، خلال الساعات الـ 24 الماضية، مشيرةً إلى أن عدد الوفيات خلال يوم الأحد، وصل إلى 140 حالة.

وبحسب الإحصائيات الرسمية ارتفع إجمالي الوفيات في فرنسا منذ ظهور الوباء في البلاد منذ آذار الماضي، إلى 90429 حالة وفاة، لتحتل فرنسا المركز السادس بين أكثر دول العالم من حيث عدد الإصابات بكورونا.

يشار إلى أن عدة دول أوروبية بدأت تحذر من موجة انتشار جديدة لوباء كورونا، حيث اتخذت الحكومة الإيطالية قراراً بإغلاق المدارس والمطاعم والمتاجر في أغلب مناطق البلاد، خوفا من موجة جديدة من وباء كورونا بعد تسجيل تصاعد في أعداد الإصابات بالفيروس.

وبموجب القرار الحكومي، من المقرر أن تدخل البلاد في إغلاق شامل لمدة ثلاثة أيام من 3 إلى 4 أبريل/نيسان المقبل، لمنع تكرار انتشار الوباء كما كان الحال في العام الماضي، والذي حول البلاد إلى واحدة من أكبر بؤر انتشار الوباء في القارة الأوروبية.

وكانت إيطاليا، منذ عام، من أولى الدول التي فرضت إغلاقا شاملا، حيث سجلت أكثر من 100 ألف وفاة بسبب مرض كوفيد 19، وهو أعلى عدد وفيات في أوروبا بعد بريطانيا.

تزامناً، قدم العالم في منظمة الصحة العالمية، “فرانشيسكو زامبون” استقالته من المنظمة الدولية، بعد حديثه عن عن سحب منظمة الصحة العالمية تقريرا عن تعامل إيطاليا مع جائحة فيروس كورونا، مضيفاً: ” قررت التنحي لأن الوضع أصبح مهنيا غير مستدام”.

كما سبق للعالم “زامبون” قد أكد أنه تعرض لضغوط من مسؤول كبير في منظمة الصحة العالمية لإخفاء حقيقة أن إيطاليا لم تقم بتحديث خطتها لمكافحة الأوبئة منذ عام 2006.