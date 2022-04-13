الأربعاء 21 ذو الحجة 1443 ﻫ - 20 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بعد اتهامات بايدن لبوتين بارتكاب "إبادة جماعية".. الكرملين يرد

13 - أبريل - 2022
A A A
طباعة المقال

رد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، على اتهامات الرئيس الأميركي جو بايدن لنظيره الروسي فلاديمير بوتين بارتكاب “إبادة جماعية” في أوكرانيا “غير مقبولة”.

وقال بيسكوف: “خلافنا قاطع ونعتبر هذه المحاولات الرامية إلى تشويه الواقع غير مقبولة، خصوصا أنها تأتي من رئيس الولايات المتحدة، وهي دولة تصرفاتها في التاريخ الحديث معروفة جيدا”، حسب تعبيره.

وكان بايدن اتهم للمرة الأولى نظيره الروسي بارتكاب “إبادة جماعية” في أوكرانيا، وهو مصطلح سبق أن استخدمه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لكنه لم يصدر عن الإدارة الأميركية من قبل.

وقال الرئيس الأميركي يوم الثلاثاء: “من الواضح أكثر فأكثر أنّ بوتين يحاول ببساطة إلغاء فكرة أن يكون بوسع المرء حتى أن يكون أوكرانياً”.

وتابع “سنترك للمحامين على المستوى الدولي أن يقرّروا” ما إذا كانت الجرائم المرتكبة في أوكرانيا هي فعلاً إبادة جماعية أم لا، “لكن بالنسبة لي، الأمر يبدو كذلك”.

ورحّب الرئيس الأوكراني في تغريدة بـ”كلمات حقيقية لقائد حقيقي” لأن “تسمية الأمور بأسمائها هو أمر أساسي لمواجهة الشرّ”.

    المزيد من أخبار العالم

    شركة غازبروم الروسية
    بوتين: غازبروم مستعدة للوفاء بالتزاماتها الخاصة بتصدير الغاز
    الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال استقباله سيدة أوكرانيا الأولى
    سيدة أوكرانيا الأولى في ضيافة بايدن وزوجته بالبيت الأبيض
    جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    واشنطن تحذر.. هذا مخطط بوتين لضم المزيد من أراضي أوكرانيا!

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الأمين العام السابق لـ "حزب الله" الشيخ صبحي الطفيلي
    صبحي الطفيلي: "حزب الله" كذاب وميشال عون عميل إيراني
    السفير العراقي
    بعد صوره مع مسلحين.. الخارجية العراقية تقيل السفير العراقي في لبنان
    الدولار
    ارتفاع جديد لدولار السوق السوداء... فكم بلغ؟