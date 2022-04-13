بعد اتهامات بايدن لبوتين بارتكاب "إبادة جماعية".. الكرملين يرد

رد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، على اتهامات الرئيس الأميركي جو بايدن لنظيره الروسي فلاديمير بوتين بارتكاب “إبادة جماعية” في أوكرانيا “غير مقبولة”.

وقال بيسكوف: “خلافنا قاطع ونعتبر هذه المحاولات الرامية إلى تشويه الواقع غير مقبولة، خصوصا أنها تأتي من رئيس الولايات المتحدة، وهي دولة تصرفاتها في التاريخ الحديث معروفة جيدا”، حسب تعبيره.

وكان بايدن اتهم للمرة الأولى نظيره الروسي بارتكاب “إبادة جماعية” في أوكرانيا، وهو مصطلح سبق أن استخدمه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لكنه لم يصدر عن الإدارة الأميركية من قبل.

وقال الرئيس الأميركي يوم الثلاثاء: “من الواضح أكثر فأكثر أنّ بوتين يحاول ببساطة إلغاء فكرة أن يكون بوسع المرء حتى أن يكون أوكرانياً”.

وتابع “سنترك للمحامين على المستوى الدولي أن يقرّروا” ما إذا كانت الجرائم المرتكبة في أوكرانيا هي فعلاً إبادة جماعية أم لا، “لكن بالنسبة لي، الأمر يبدو كذلك”.

ورحّب الرئيس الأوكراني في تغريدة بـ”كلمات حقيقية لقائد حقيقي” لأن “تسمية الأمور بأسمائها هو أمر أساسي لمواجهة الشرّ”.