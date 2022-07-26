بعد اتهامهم بقتل حارس أمن.. إسرائيل تهدم منزلي فلسطينيين

قالت السلطات إن القوات الاسرائيلية هدمت اليوم الواقع في 26 تموز 2022 منزلي فلسطينيين متهمين بقتل حارس أمن اسرائيلي في هجوم خارج مستوطنة أرييل بالضفة الغربية في أبريل نيسان.

وقال الجيش في بيان إن مئات المحتجين رشقوا الجنود بالحجارة وألقوا عليهم إطارات مشتعلة وعبوات حارقة أثناء قيامهم بأعمال الهدم في بلدة قراوة بني حسان بالضفة الغربية.

وندد إبراهيم عاصي رئيس مجلس محلي قراوة بني حسان بالعملية وتعهد بتقديم الدعم لأقاربهما.

وقال “سياسة هدم المنازل سياسة عقاب جماعي مخالفة لكل القوانين الدولية”.

وقال بيان الجيش إن الرجلين نفذا هجوما في 29 أبريل نيسان أسفر عن سقوط قتيل خارج أرييل، إحدى أكبر المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة.

وأضاف أن الفلسطينيين محتجزان حاليا.

وتشير بيانات الأمم المتحدة، إلى أن السلطات الإسرائيلية هدمت 420 مبنى مملوكا لفلسطينيين في الضفة الغربية هذا العام حتى 25 يوليو تموز مقارنة بعدد 911 في عام 2021 بأكمله. وتشمل الأرقام كلا من عمليات الهدم العقابية وعمليات الهدم بسبب عدم وجود تراخيص بناء.