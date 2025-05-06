بعد اتهام واشنطن بالفشل.. البرازيل تقدم نفسها كطرف محايد لحل الصراع الأوكراني

أبدت إدارة الرئيس البرازيلي، ويس إيناسيو لولا دا سيلفا، رغبة بلعب دور الوسيط في المفاوضات حول تسوية الصراع الأوكراني، نظراً لأن الجهود الأميركية لإنهائه “فشلت”، حتى الآن، في التوصل إلى نتائج ملموسة، حسبما أفادت صحيفة “أو غلوبو” البرازيلية، نقلاً عن مصادر في الحكومة البرازيلية.

وفقاً للصحيفة يجب أن تظهر زيارة لولا دا سيلفا القادمة لموسكو للمشاركة في احتفالات يوم النصر استقلال السياسة الخارجية للبرازيل، وقد يعرض لولا دا سيلفا أيضاً على الجانب الروسي إمكانيات الدبلوماسية البرازيلية لتسوية الوضع في أوكرانيا.

كما تشير الصحيفة إلى أن البرازيل ترى أن البيت الأبيض لم يف بوعوده بإنهاء الصراع الدائر، لذا فإن السلطات البرازيلية مستعدة للعب دور الوسيط، وترى الحكومة البرازيلية أن لدى الجانب الروسي الرغبة الأكبر في التوصل إلى تسوية للصراع بالمقارنة مع الاتحاد الأوروبي أو كييف.

وكان المساعد الخاص لرئيس البرازيل للشؤون الدولية، سيلسو أموريم، قد صرح في وقت سابق، أن لولا دا سيلفا، خلال زيارته إلى روسيا، يعتزم، كمبعوث للسلام،دعم المبادرات في بدء المفاوضات الرامية لتسوية النزاع.