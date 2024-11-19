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بعد احتجاجات عارمة.. رئيس أبخازيا يستقيل من منصبه

منذ يوم واحد
احتجاجات خارج البرلمان في منطقة أبخازيا

احتجاجات خارج البرلمان في منطقة أبخازيا

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استقال أصلان بجانيا رئيس إقليم أبخازيا المنشق عن جورجيا (الثلاثاء 19-11-2024) وحل نائبه محله إلى حين إجراء انتخابات جديدة، وذلك بعد أيام من استيلاء محتجين على مبان حكومية وإجباره على إلغاء اتفاق مع روسيا لم يلق قبولا بين العامة.

وقال بجانيا إنه سيتنحى عن رئاسة الإقليم المدعوم من روسيا “من أجل الحفاظ على الاستقرار والنظام الدستوري” وذلك عقب مفاوضات مع المعارضة.

وواجه بجانيا توترا متزايدا على مدى أسابيع، ودعت المعارضة إلى إجراء انتخابات جديدة واستولت على مبان وجسور احتجاجا على اتفاق لفتح السوق العقارية في المنطقة المطلة على البحر الأسود أمام الأثرياء الروس.

وقال بادرا جونبا، نائب بجانيا والذي أصبح الآن رئيسا، في رسالة مصورة “أصدرت تعليمات لجميع القادة والجهات الإدارية في الدولة بمزاولة مهامهم… والحفاظ على نشاط الدولة الحيوي وضمان استمراره”.

ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن مسؤول برلماني قوله إنه ستجري في الأسبوع المقبل دراسة توقيت لإجراء الانتخابات الرئاسية الجديدة.

    المصدر :
  • رويترز

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