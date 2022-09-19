بعد احتجازه لعقود في اميركا.. الافراج عن قيادي كبير في طالبان

قال متحدث باسم طالبان إن الولايات المتحدة أفرجت عن القيادي الكبير في الحركة بشير نورزاي، بعد احتجازه على مدى عقود وإنه وصل إلى كابول الاثنين.

وذكرت تقارير في وسائل إعلام رسمية أنه من بين آخر المعتقلين الأفغان في معتقل خليج جوانتانامو.

وقال محمد نعيم، وهو متحدث باسم طالبان في الدوحة، في تغريدة على تويتر “أُطلق سراح المحترم حاجي بشير بعد سجنه على مدى عقدين ووصل إلى كابول اليوم”.

اعتقل بشير نورزاي، وهو زعيم قبلي أفغاني، في عام 2005 ووجهت إليه تهمة تهريب ما قيمته 50 مليون دولار من الهيروين إلى الولايات المتحدة.

ونفى محامي نورزاي في وقت لاحق كون موكله تاجر مخدرات وطالب بضرورة إسقاط التهم لأن مسؤولي الحكومة الأمريكية خدعوه ليعتقد أنه لن يتم القبض عليه.