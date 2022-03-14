بعد اختطاف محافظ.. محتجّون أوكران يتشابكون مع الجنود الروس (فيديو)

نشرت صحيفة ديلي ميل مقاطع فيديو تظهر عشرات المتظاهرين الأوكران، يتشابكون مع القوات الروسية في ميليتوبول يوم الأحد، بعد يومين على اختطاف القوات الروسية لمحافظ منطقتهم.

ويظهر الفيديو جنديا روسيا يدفع بقوة احد المتظاهرين الى الوراء، وسط حشد من المتظاهرين يرددون شعارات معادية لموسكو.

في البداية، دفع الجندي المتظاهر بيده قبل ان يستخدم بندقيته في محاولة اخافة المتظاهرين الآخرين الذين اندفعوا لمهاجمته.

كذلك يظهر الجندي وهو يصرخ على الحشود الذين حملوا أعلام بلادهم، كي يبقوا بعيدين شاهرًا سلاحه باتجاههم.

وتأتي هذه الاحتجاجات في اليوم الثالث على اتخاذ المحافظ” ايفان فيدوروف” رهينة يوم الجمعة، لأنه رفض التعاون مع “العدو”.

وقد أظهر مقطع فيديو في وقت سابق عشرة جنود مسلحين يخرجون المحافظ من أحد المباني. ولم تعلق روسيا حتى الآن على مصير :فيدوروف”.

في هذا السياق، كان الرئيس الاوكراني قد طلب مساعدة المانيا وفرنسا للتدخل في حماية امن “فيدوروف”. وقد ادانت السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي عملية الاختطاف في منشور على تويتر.

وقال زلنسكي: “نتواصل مع شركائنا حول حالة محافظ “ميليتوبول”. مطلبنا واضح: يجب ان يحرَّر على الفور. لقد اتصلت سابقا بمسؤول الماني كما تواصلت مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون. وسأتواصل مع كل الجهات الممكنة حتى نحرّر شعبنا”.