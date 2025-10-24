الجمعة 2 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 24 أكتوبر 2025 |
بعد ارتفاعها الكبير.. أسعار النفط تتراجع وتتجه لزيادة أسبوعية

منذ 3 ساعات
النفط

تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي في التعاملات المبكرة الجمعة ومحت جزءا من الارتفاع الذي سجلته في اليوم السابق لكنها لا تزال في طريقها لتحقيق مكاسب أسبوعية بعدما أدت العقوبات الأمريكية الجديدة على أكبر شركتين روسيتين للنفط على خلفية الحرب في أوكرانيا إلى تأجيج المخاوف بشأن الإمدادات.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 17 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 65.82 دولار بحلول الساعة 00:24 بتوقيت yرينتش. وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي‭ ‬17 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 61.62 دولار .

وقفزت عقود الخامين القياسيين بأكثر من خمسة بالمئة أمس الخميس وتتجه لمكاسب أسبوعية بنحو سبعة بالمئة، وهي الأكبر منذ منتصف يونيو حزيران.

وأبدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين موقفا متشددا أمس الخميس بعد أن فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقوبات على شركتي روسنفت ولوك أويل الروسيتين للضغط على موسكو لإنهاء الحرب في أوكرانيا. وتمثل روسنفت ولوك أويل معا أكثر من خمسة بالمئة من إنتاج النفط العالمي.

وقالت مصادر لرويترز إن العقوبات الأمريكية دفعت شركات نفط حكومية صينية كبرى إلى تعليق مشتريات النفط الروسي على المدى القصير. وذكرت مصادر أنه من المقرر أن تخفض شركات التكرير في الهند، أكبر مشتر للنفط الروسي المنقول بحرا، وارداتها من النفط الخام بشكل حاد.

وقال ساتورو يوشيدا محلل السلع الأولية لدى راكوتن للأوراق المالية “انحسرت عمليات الشراء المدفوعة بمخاوف نقص المعروض بسبب العقوبات الأمريكية على روسيا”.

وذكر وزير النفط الكويتي طارق الرومي أن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ستكون مستعدة لتعويض أي نقص في السوق من خلال تقليص تخفيضات الإنتاج.

ووفقا لبيانات الطاقة الأمريكية فقد كانت روسيا ثاني أكبر منتج للنفط الخام في العالم في عام 2024 بعد الولايات المتحدة.

ويركز المستثمرون أيضا على الاجتماع المقرر عقده بين ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ الأسبوع المقبل.

    المصدر :
  • رويترز

