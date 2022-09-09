بعد ارتفاع الأسعار المحلية.. الهند تقيد صادرات الأرز

قال مسؤول حكومي كبير الجمعة، إن الهند قيدت صادرات الأرز بعد أن قفزت الشحنات بشكل حاد في الأشهر القليلة الماضية وسط مخاوف حيال محصول الموسم الجديد بسبب تسجيل معدل أدنى من المتوسط لهطول الأمطار في أربع ولايات رئيسية منتجة للأرز.

وحظرت السلطات صادرات الأرز المكسور وفرضت رسوما بنسبة 20 بالمئة على صادرات درجات مختلفة من الأرز الخميس فيما تحاول الهند، أكبر مصدر للحبوب في العالم، دعم الإمدادات وتهدئة الأسعار المحلية بعد أن أدى هطول دون المتوسط للأمطار الموسمية إلى تقليص الزراعة.

وقال سودهانشو باندي، أكبر موظف بوزارة شؤون المستهلك والأغذية والتوزيع العام، للصحفيين إن أسعار الأرز المكسور قفزت 38 بالمئة منذ بداية العام مع ارتفاع الصادرات خلال الفترة من أبريل نيسان إلى أغسطس آب إلى 2.13 مليون طن من 1.58 مليون طن قبل عام.

وأضاف باندي “كانت هناك زيادة هائلة في صادرات الأرز المكسور في السنوات الأربع الماضية”.

وقال إن إنتاج الأرز في البلاد قد ينخفض بما يصل إلى 12 مليون طن في أسوأ السيناريوهات.

وارتفعت صادرات الأرز الهندية في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2022 إلى 15.25 مليون طن من 14.5 مليون طن في نفس الفترة قبل عام.