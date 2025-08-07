بعد استجوابها.. السيدة الأولى السابقة في كوريا الجنوبية تواجه تهديدًا بالسجن

قال فريق مدع خاص في كوريا الجنوبية كلف بالتحقيق مع السيدة الأولى السابقة كيم كيون-هي في اتهامات بالفساد إنه قدم اليوم الخميس طلبا إلى المحكمة لإصدار مذكرة لاحتجازها.

ويحقق مدعيان خاصان مختلفان مع كيم والرئيس السابق يون سوك يول، وجرى تعيين كلا المدعيين بعد عزل الرئيس السابق من منصبه في أبريل نيسان بسبب إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة.

ومثلت كيم للاستجواب أمس الأربعاء في مكتب المدعي الخاص بتهم تشمل الاحتيال في الأسهم والرشوة واستغلال النفوذ غير القانوني. واعتذرت عن إثارة القلق، لكنها لم تجب أسئلة الصحفيين حول الاتهامات الموجهة إليها.

ولم يقدم المدع الخاص بعد مزيدا من التفاصيل حول طلب إصدار مذكرة الاحتجاز.

وينفي محامو كيم الاتهامات الموجهة إليها.