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بعد استحواذه على "تويتر".. ايلون ماسك يتعهّد بخطوات لافتة!

26 - أبريل - 2022
إيلون ماسك

إيلون ماسك

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قال الملياردير الأميركي إيلون ماسك، في أول تصريح له بعد إتمام صفقة الاستحواذ على “تويتر”، إن الموقع لديه إمكانيات هائلة وأنه سيعمل على توفيرها.

وأضاف ماسك “سأعمل على زيادة الثقة في تويتر، أريد جعل تويتر أفضل من أي وقت مضى”.

وغرد إيلون ماسك لأول مرة منذ الاستحواذ على تويتر قائلا إن حرية التعبير ستبقى حجر الأساس. مضيفًا: “سأجعل من تويتر مكانا أفضل بتطوير أدوات عمل المنصة”.

وقال ماسك: “حرية التعبير هي حجر الأساس لديمقراطية فاعلة، وتويتر هو ساحة المدينة الرقمية حيث تتم مناقشة الأمور الحيوية لمستقبل البشرية”.

ولفت ماسك إلى أن يريد أن يجعل Twitter أفضل من أي وقت مضى من خلال تحسين المنتج بميزات جديدة، وجعل الخوارزميات مفتوحة المصدر لزيادة الثقة.

ولفت إلى أن تويتر يتمتع بإمكانيات هائلة، وقال “أتطلع إلى العمل مع الشركة ومجتمع المستخدمين”.

وفاز إيلون ماسك اليوم الاثنين باتفاق لشراء تويتر مقابل 44 مليار دولار في صفقة ستحول السيطرة على منصة التواصل الاجتماعي التي يستخدمها الملايين وزعماء عالميون إلى أغنى شخص في العالم.

    المصدر :
  • وكالات

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