بعد استقالة غانتس.. بن غفير يطالب بالانضمام لحكومة الحرب الإسرائيلية

طلب وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بضمه إلى حكومة الحرب بعد استقالة الوزير بيني غانتس.

وقال بن غفير في منشوره على حسابه في “إكس”: “في ضوء تقاعد غانتس، وجهت طلبا إلى رئيس الوزراء أطالب فيه بالانضمام إلى مجلس الحرب”.

وأضاف: “حان الوقت لاتخاذ قرارات شجاعة وتحقيق ردع حقيقي وتحقيق الأمن لسكان الجنوب والشمال وإسرائيل ككل”.

وبعد خلافات متكررة مع نتنياهو والأحزاب الدينية القومية المتطرفة في الائتلاف الحاكم، أعلن غانتس استقالته بعد ثلاثة أسابيع من منحه رئيس الوزراء مهلة من أجل التوصل إلى استراتيجية واضحة لما بعد الحرب في غزة.

وباستقالة غانتس، سوف تفقد حكومة الطوارئ أحد أعضائها القلائل الذين لا يزالون يحظون على ما يبدو بثقة الإدارة الأمريكية التي أصبح غضبها من نتنياهو أمرا جليا مع استمرار الحرب.

وحتى قبل انقضاء المهلة، عبر غانتس عن استيائه في أكثر من مناسبة من أداء الحكومة وأثار جدلا حول عدد من القضايا مثل قيادة الجيش وضرورة فتح المجال للتوصل لاتفاق بشأن حل الدولتين مع الفلسطينيين.