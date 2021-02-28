بعد استيفاء متطلبات السلامة … السعودية تسمح بعودة طائرة 737 ماكس

أفادت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الأحد، أن الهيئة العامة للطيران المدني سمحت بعودة طائرات بوينج 737 ماكس إلى الخدمة من وإلى المملكة، وذلك بعد الانتهاء من المراجعة الضرورية، واتخاذ التدابير اللازمة، واكتمال جميع الاختبارات الضرورية من قبل إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية، ووكالة سلامة الطيران الأوروبية وغيرهما من سلطات الطيران المدني حول العالم.

وقالت الهيئة إن شركات النقل الوطنية السعودية لا تُشغل طراز الماكس، إلا أن عدة شركات طيران أجنبية تسيّر رحلات من وإلى مطارات المملكة، وتعبر أجواءها عدة رحلات بنفس الطراز.

وأكدت الهيئة أن رفع التعليق المؤقت جاء بعد تنسيق وثيق مع مجتمع الطيران المدني الدولي، فيما يتعلق بالتغييرات، والترخيص، والتدريب، لضمان أعلى مستوى من السلامة.

ونشرت الهيئة إعلانًا ملاحيًا يسمح بعودة طائرة الماكس إلى الخدمة، كما وضحت في دليل معلومات الطيران السعودي، بالإضافة إلى النشرة التوجيهية (AC)، التي ستصدر شهادة قبول الطراز (TCA) عندما تُسجل الطائرة لأول مرة في السجل الوطني للطائرات.

وفي تموز يوليو العام 2019، ألغت شركة ”طيران أديل“ السعودية للطيران طلب شراء 30 طائرة بوينغ طراز 737 ماكس.

وجاء القرار في أعقاب تحطم طائرتين من نفس الطراز، الأولى في إندونيسيا في تشرين الأول أكتوبر العام 2018 تبعه تحطم طائرة في إثيوبيا، وراح ضحية الحادثين 346 شخصًا.

ومنذ ذلك الوقت توقفت كل طائرات 737 ماكس عن التحليق في جميع أنحاء العالم، بينما تعمل بوينغ على إجراء إصلاحات ترضي شركات الطيران، بحسب “إرم نيوز”.