بعد اشتباكات لساعات.. إسرائيل تقتحم جنين ثم تنسحب على وقع الضربات

تزامناً مع التوغل الذي تنفّذه قوات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة منذ أيام، اقتحمت آليات عسكرية إسرائيلية مدينة جنين بالضفة الغربية، ثم انسحبت على وقع الضربات.

فقد دخل الجيش الإسرائيلي المدينة بالضفة الغربية في ساعة مبكرة من اليوم الأحد، وداهم عدة منازل بها، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية.

كما ذكرت الوكالة أن القوات الإسرائيلية اعتقلت رجلاً خرج قبل فترة من سجونها، وسط اشتباكات عنيفة.

وأضافت أن القوة اقتحمت حي المراح بالمدينة، في حين أصيب شاب واحد بالرصاص خلال عملية الاقتحام، وفق المركز الفلسطيني للإعلام.

إلى ذلك، هدمت جرافات إسرائيلية دوارا في المدينة، وقامت بتجريف الطرقات والبنية التحتية على أطراف مخيم جنين، ودفعت بتعزيزات جديدة.

وبعد اشتباكات عنيفة مع الفصائل الفلسطينية، انسحبت القوات الإسرائيلية من المدينة، وفقاً لوسائل إعلام فلسطينية.

وأظهرت مشاهد مصورة انسحاب القوات الإسرائيلية من جنين بعد اشتباكات عنيفة استمرت لساعات.