بعد اشتباكات مسلحة.. قوات الاحتلال تنسحب من مدينة طوباس في الضفة

انسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت 30\3\2024 من مدينة طوباس شمال شرقي الضفة الغربية بعد اشتباكات مسلحة، في حين استشهد فلسطيني برصاص الاحتلال جنوب جنين واعتقل آخرون.

وانسحب الجيش الإسرائيلي من طوباس بعد أن اعتقل 3 شبان فلسطينيين وأصاب اثنين آخرين بجروح متفاوتة.

وكانت قوات إسرائيلية خاصة اقتحمت المدينة صباح اليوم وحاصرت منزلا وسطها، وطالبت أحد الشبان بتسليم نفسه بزعم أنه مطلوب لأجهزتها الأمنية، ثم اعتقلته وعبثت بمحتويات المنزل.

وأفادت الجزيرة بأن القوات المتوغلة اعتقلت شابين آخرين في طوباس أحدهما مصاب، بينما أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمه نقلت شخصين أصيبا خلال اقتحام قوات الاحتلال للمدينة.

وكان المراسل أفاد بأن أن الجيش الإسرائيلي دفع بتعزيزات إضافة لطوباس، بينما اشتبكت المقاومة معه وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع الإسرائيلية في سماء المدينة.

وعلى غرار جنين طولكرم، باتت طوباس من بين الأهداف الرئيسية للاقتحامات الإسرائيلية التي تستهدف المقاومين..

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت -في وقت مبكر اليوم- بلدة قباطية جنوب جنين شمال الضفة بذريعة البحث عن مطلوبين.

وخلال الاقتحام، أصابت قوات الاحتلال فتى فلسطينيا بالرصاص مما أدى لاستشهاده لاحقا متأثرا بجروحه الخطيرة.

وقد أعلن مستشفى الرازي في جنين استشهاد الفتى معتصم نبيل عابد من قباطية متأثرا بإصابته خلال اقتحام جيش الاحتلال للبلدة.

وذكر مراسل الجزيرة أن معظم الاقتحامات التي نفذها الجيش الإسرائيلي في الضفة -الليلة الماضية وفجر اليوم- تركزت في مدن نابلس وقلقيلية وأريحا وبلدة بيتونيا غرب رام الله.

كما شملت الاقتحامات بلدتي بيت أمر والظاهرية في محافظة الخليل جنوبي الضفة.

ووثق ناشطون فلسطينيون مشاهد من اقتحام إسرائيل مدينة أريحا والإجراءات التي تقوم بها قوات الاحتلال في بلدة عوجا، بحثا عن منفذ الهجوم المسلح الذي استهدف حافلة للمستوطنين وعدة سيارات إسرائيلية وأوقع 3 إصابات قبل يومين.

من جهة أخرى، قال جيش الاحتلال إن قواته اعتقلت فلسطينييْن في مدينة نابلس تشتبه بضلوعهما في إطلاق نار على موقع عسكري أمس.

وخلال الاقتحامات الجديدة، اعتقلت القوات الإسرائيلية عددا من الشبان الفلسطينيين، مما رفع عدد المعتقلين من السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 7870 معتقلا، بينما استشهد في نفس الفترة أكثر من 450 برصاص الاحتلال بالضفة.

وفي القدس المحتلة، أظهرت صور بثتها منصات محلية فلسطينية احتجاز قوات الاحتلال الإسرائيلي شابا بمنطقة باب الأسباط في محيط المسجد الأقصى تزامناً مع خروج المصلين من المسجد عقب انتهائهم من صلاة الفجر.

وأفادت الجزيرة في القدس المحتلة بتنفيذ مئات الشبان وقفة داعمة لأهل غزة ومقاومتها -في المسجد الأقصى المبارك- عشية ليلة العشرين من شهر رمضان.