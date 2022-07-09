بعد السيطرة على القصر الرئاسي.. رئيس سريلانكا سيستقيل في 13 تموز

أفادت وكالة فرانس برس أ ف ب بأنّ الرئيس السريلانكي سيقدم استقالته في 13 تموز.

في الاطار نفسه، ذكرت بوابة الأخبار السريلانكية أن رئيس سريلانكا “غوتابايا راجاباكسا” سيتنحى عن منصبه في 13 تموز الجاري.

وقال مصدر عسكري رفيع في وقت سابق إن راجاباكسا، فرّ من مقر إقامته الرسمي في العاصمة، قبل أن تظهر لقطات محتجين يطالبون باستقالته وهم يقتحمون المجمع الرئاسي.

واجتاح آلاف المحتجين العاصمة السريلانكية. وبدلا من المسيرة السلمية المخطط لها، اخترق المتظاهرون حواجز الشرطة واستولوا على القصر الرئاسي.

وبحسب ما ورد في وسائل الاعلام، تم إجلاء الرئيس “جوتابايا راجاباكسا” قبل فترة وجيزة من محاصرة المحتجين لمنزله.

الى ذلك، أعلن مكتب رئيس وزراء سريلانكا “رانيل ويكريميسنجه” استعداده للاستقالة لإفساح المجال لتشكيل حكومة تضم جميع الأحزاب، بعدما اقتحم آلاف المتظاهرين مقر إقامة الرئيس في كولومبو.

وأجرى ويكريميسنجه محادثات مع العديد من قادة الأحزاب السياسية لتحديد الخطوات التي يجب اتخاذها في أعقاب الاضطرابات.

هذا ولم يتمكن أفراد الجيش والشرطة من التصدي لحشود المحتجين الذين رددوا شعارات تطالب الرئيس جوتابايا راجاباكسا بالتنحي، في ذروة غضب شعبي متصاعد إزاء أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها البلاد منذ سبعة عقود.

كما شق المتظاهرون طريقهم عبر البوابات المعدنية لوزارة المالية ومقر أمانة الرئاسة المطلين على البحر.