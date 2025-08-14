الجمعة 20 صفر 1447 ﻫ - 15 أغسطس 2025 |
بعد اقتحام زنزانته.. بن غفير يوجّه تهديداً مباشراً للأسير مروان البرغوثي

منذ 40 ثانية
وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير

قالت مصادر فلسطينية، اليوم الخميس، إن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير وجّه تهديدا مباشرا للأسير القيادي الفلسطيني مروان البرغوثي بعد اقتحام زنزانته في سجن غانوت (المعروف سابقا بسجني رامون ونفحة).

من جهتها، قالت عائلة الأسير البرغوثي للجزيرة “نخشى من إعدام مروان داخل الزنزانة بقرار من بن غفير بعد تهديده في سجنه، كما أننا مصدومون من تغير ملامح وجهه والإنهاك والجوع الذي يعيشه”.

وقال بن غفير مخاطبا مروان البرغوثي -عضو اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)- في سجنه “لن تنتصروا ومن يستهدف شعب إسرائيل ومن يقتل أبناءنا ونساءنا سوف نمحوه”.

وفي عام 2002، اعتقلت إسرائيل البرغوثي، وحُكم عليه بالسجن مدى الحياة، بتهمة المسؤولية عن عمليات نفذتها مجموعات مسلحة محسوبة على فتح، وأدت إلى مقتل وإصابة إسرائيليين.

    المصدر :
  • الجزيرة

