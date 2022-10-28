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بعد اكتشاف جثّة على متن طائرة.. لوفتهانزا تستأنف رحلاتها إلى إيران

منذ 34 دقيقة
طائرة تابعة لشركة لوفتهنزا الألمانية

طائرة تابعة لشركة لوفتهنزا الألمانية

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أعلنت شركة لوفتهانزا استئناف رحلاتها إلى طهران بدءًا من السبت، بعد إلغائها يومي الخميس والجمعة كإجراء احترازي بعد العثور على جثة في الجزء المستخدم في الإقلاع والهبوط بإحدى الطائرات.

وذكرت شركة الطيران الألمانية أنّ الرحلات ستستأنف بعد فحص شامل من خبراء داخليين ومن السلطات، بعد اكتشاف جثة خلال فحص اعتيادي لطائرة من طراز إيرباص ايه340-300 بعد هبوطها في فرانكفورت يوم 27 تشرين الأول.

وأضافت الشركة أن “تحقيقات الجهات المعنية في الحادث جارية”.

وامتنعت الشرطة الاتحادية عن التعليق.

وجاء الحادث وسط اضطرابات واسعة النطاق أشعلتها وفاة “مهسا أميني” الكردية إلايرانية البالغة 22 عامًا في الحجز لدى شرطة الأخلاق في إيران.

وقالت ألمانيا يوم الأربعاء إنها شددت قيود الدخول بالنسبة لإيران، إضافةً إلى حزمة عقوبات معلنة للاتحاد الأوروبي بالفعل كردّ على وضع حقوق الإنسان في إيران.

    المصدر :
  • رويترز

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