بعد الاتّهام الروسيّ.. أوكرانيا تنفي استهداف سفن مدنيّة في البحر الأسود

على وقع إعلان وزارة الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء، أنّها أحبطت هجمات بزوارق مسيرة أوكرانية على سفينتين تابعتين لسلاح البحرية الروسية وسفن مدنية روسية في البحر الأسود، نفت كييف مهاجمتها لسفن مدنية، من دون أن تتطرق بشكل مباشر إلى زعم مهاجمتها لسفن تابعة للبحرية الروسية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: “نفذت القوات المسلحة الأوكرانية خلال الليل محاولة غير ناجحة للهجوم على سفينتي الدورية سيرجي كوتوف وفاسيلي بيكوف من أسطول البحر الأسود بثلاثة زوارق مسيرة”.

وتابعت الوزارة أن السفينتين كانتا تراقبان عمليات الشحن على بعد 340 كيلومترًا إلى الجنوب الغربي من سيفاستوبول وأنهما ستواصلان أداء مهامها.

وذكرت الوزارة في وقت لاحق في إفادتها اليومية أنّ سفنا تابعة للبحرية دمرت ثلاثة زوارق مسيرة أخرى كانت تستهدف سفنًا مدنية.

وقالت الوزارة: “حاول نظام كييف خلال الليل تنفيذ هجوم إرهابي بثلاثة زوارق مسيرة شبه غاطسة على سفن نقل مدنية روسية متوجهة إلى مضيق البوسفور في الجزء الجنوبي الغربي من البحر الأسود”.

وقال ميخايلو بودولياك المستشار الرئاسي الأوكراني لرويترز: “بلا شك، هذه التصريحات التي أصدرها مسؤولون روس كاذبة وليس بها شيء من الحقيقة. أوكرانيا لم تهاجم ولا تهاجم ولن تهاجم سفنا مدنية أو أي أهداف مدنية أخرى”.

وتقول روسيا إنها ستعتبر أي سفينة تغادر الموانئ الأوكرانية أو تدخلها أهدافا مشروعة بعدما انتهى الشهر الماضي العمل باتفاق نقل الحبوب عبر البحر الأسود الذي كان يسمح بتصدير الحبوب الأوكرانية.

وسبق أن استخدمت كييف زوارق مسيرة لاستهداف القاعدة البحرية الروسية في شبه جزيرة القرم والجسر الذي شيدته روسيا هناك. وضمت روسيا شبه جزيرة القرم من أوكرانيا في 2014، وتتعهد كييف باستعادتها بالإضافة إلى أراض أخرى استولت عليها موسكو منذ شن هجومها الشامل العام الماضي.