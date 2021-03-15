بعد الارتفاع القياسي.. قيمة بيتكوين تتراجع

تراجع سعر العملة الرقمية المشفرة بيتكوين، مساء الأحد، لأقل من 59 ألف دولار بعد أن بلغت ارتفاعا قياسيا، السبت.

وبلغ سعر العملة 59 ألفا و691 دولار أميركي رغم وصولها لأعلى ارتفاع لها على الإطلاق، السبت، إذ بلغ سعرها 61 ألفا و781 دولار أميركي.

ونقلت رويترز عن مسؤول هندي قوله إن الحكومة تنوي تقديم مشروع قانون لمنع التداول بالعملات الرقمية وفرض غرامة على أي دولة تتاجر بها أو تملك أصولا رقمية.

وكانت العملة قد سجلت تذبذبا على نحو تصاعدي في قيمتها منذ شهر فبراير، بمعدل 52 ألف دولار أميركي.

وتخطى سعر بتكوين، في أواخر فبراير، عتبة الخمسين ألف دولار، للمرة الأولى.

وبعدما حققت أداء جيدا في العام 2020 تضاعف سعر بتكوين أكثر من خمس مرات خلال عام، ولا تزال في المنحى التصاعدي للأسعار، رغم المخاوف التي يتحدث عنها البعض بأنها قد تعيد سيناريو 2017 عندما تضاعف سعرها، لتعود وتنهار في 2018.

وأقبل عدد من المستثمرين البارزين على دعم البتكوين، خلال الأشهر الماضية، مثل تسلا ومورغان ستانلي وماستر كارد، ما ساهم بدعم قيمتها.